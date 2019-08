Osvaldo Cattone: “Entrar a una casa de reposo es como entrar a la muerte, no se sale más" 

A sus 86 años, Osvaldo Cattone asegura que lo ha vivido todo y ahora le toca experimentar la muerte. El veterano actor ha repetido insistentemente que no profesa ninguna religión y piensa que, después del final de la vida, no existe nada más allá. Sin embargo, en el programa #Dilo con Jannina Bejarano, el también director del teatro Marsano muestra su lado más sensible y se cuestiona como nunca antes sobre los senderos de la vejez.



Osvaldo Cattone actuando en el teatro Marsano, del cual es director |

A propósito de su protagónico en la obra teatral El Padre, dirigida por Juan Carlos Fisher, el exgalán de telenovelas se anima a opinar sobre aquella etapa en la que una persona en su vejez ya no puede valerse por sí misma. ¨Existen dos posibilidades: la primera es que algún familiar te cuide y la otra es que dichos cuidados se realicen en una casa de reposo, ¿qué piensas al respecto?”, le pregunta Jannina. Cattone responde apresurado que “entrar a un asilo, es como entrar a la muerte. Uno entra para no salir más”.

El icónico actor opina sobre los asilos para ancianos en #Dilo con Jannina Bejarano.

Y es que la historia de André, su personaje en la obra El Padre, ha calado en los sentimientos más profundos de este icónico director del teatro peruano. “Si tengo que morir que sea rápido. Que no sea el deterioro, sin poder vestirme o bañarme por mi mismo. Tener que sentir como hombre la humillación de que una enfermera me vea desnudo”, explica con cierto temor y tristeza.

Sin embargo, a pesar del paso del tiempo, el Osvaldo Cattone que se logra ver en la entrevista dista mucho del personaje que actualmente interpreta. Su alegría, sus ganas de seguir aprendiendo, sus anécdotas de amoríos y el arrepentimiento por algunos errores, son algunos de los temas que también comparte en el programa.

Mira el programa completo de #Dilo con Jannina Bejarano para El Comercio.