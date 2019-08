Osvaldo Cattone y la razón de sus tres matrimonios fallidos| VIDEO

La vida de Osvaldo Cattone ha estado cargada de miles de aventuras. Su estilo para dirigir obras de teatro - con gracia y elegancia - fue el mismo que impregnó en su forma de vivir. Rodeado de bellas mujeres y siendo el galán de telenovelas entrañables, se confiesa hoy en día como un conquistador jubilado. "Me gustaba mucho el sexo", dice en el programa #Dilo con Jannina Bejarano, al explicar por qué fue muy infiel en su juventud.



Cuando se le preguntó por qué sus tres matrimonios no funcionaron, el carismático actor confesó con soltura: "Era muy infiel porque me gustaba mucho el sexo. Ahora se fue, desapareció", afirmó. A sus 86 años, Osvaldo Cattone dice con resignación que su cuerpo no responde igual que en su juventud. Aunque acepta esta característica suya en sus relaciones amorosas, aclara que, aunque parezca contradictorio, es una persona leal. "Soy honesto conmigo mismo, soy buen amigo, soy buena persona. No tengo enemigos, si he conseguido algún enemigo ha sido involuntariamente", asegura.



Osvaldo Cattone habla de su hijo y sus tres divorcios.

Uno de los aspectos de su vida que guarda con más recelo es su hijo, que actualmente tiene 65 años. Tenía apenas ocho meses cuando decidió dejarlo para poder cumplir sus sueños. Y aunque no le gusta hablar sobre ese tema, el hoy protagonista de El Padre expresó en #Dilo su posición. “Yo le he hecho un favor inmenso a mi hijo”, sostuvo.

