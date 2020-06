La familia Derbez ha sabido ganarse un espacio en la pantalla chica y en el corazón de los televidentes; es por eso que cada vez que los vemos interpretando a sus personajes en la ficción, siempre queremos más de ellos.

El patriarca de la dinastía Eugenio Derbez no solo triunfa en la televisión, sino que también incursionó en el cine. “No se aceptan devoluciones” y “How to Be a Latin Lover” son las películas en las que participó.

Asimismo, dos de sus hijos también estuvieron en la pantalla grande. Nos referimos a Aislinn y José Eduardo, quienes están tras los pasos de su padre. Sin embargo, ellos no son los únicos, pues otro integrante sigue el mismo camino.

Eugenio Derbez junto a sus hijos (Foto: Instagram de Eugenio Derbez)

OTRO DERBEZ EN HOLLYWOOD

Se trata nada más y nada menos que de Vadhir Derbez, quien consiguió el protagónico en el filme “The Seventh Day”.

“Básicamente, la película es como una mezcla de [las cintas] ‘Training Day’ y ‘El Exorcista’ en concepto. Es una película cien por ciento de terror. Es una película de terror y a final de cuentas es drama con actores bastante grandes de carrera”, dijo a El Universal.

En la película, el actor de 29 años interpreta a un sacerdote novato que debe trabajar con un exorcista de renombre que es encarnado por Guy Pierce, quien es reconocido por su calidad histriónica.

“Soy un padrecito que quiere hacer el bien, vio un evento que lo traumó cuando era joven y se le da la oportunidad de meterse a un programa para exorcismo y lo ponen junto a un mentor, que es como una leyenda para los exorcistas [Pierce], para que lo lleve en este viaje (…).Con Guy, que fue con el que más conviví, llegué nervioso porque todo el mundo me decía que debía prepararme bien por ser un actorazo y había que estar a su nivel”, indicó.

Vadhir Derbez junto a su padre Eugenio (Foto: AFP)

ACTOR SE HACE UN NOMBRE

Pero a Vadhir Derbez también se le puede ver en otras producciones. Actualmente se encuentra actuando en la serie futbolera de la BBC “The first team”.

El personaje al que interpreta se llama Carlos y aunque en Inglaterra a los actores no les permiten salirse de su guion, narró que él lo hizo para improvisar algunas cosas que fueron aceptadas.

¿QUIÉN VADHIR DERBEZ?

Vadhir Derbez nació el 1 de febrero de 1991 en la Ciudad de México. Le pusieron como segundo nombre Derbez por el cariño que su madre le tenía a su abuela Silvia Derbez, oficialmente es el único de los hijos de Eugenio que lleva Derbez en su nombre; pues todos los demás se apellidan González, apellido paterno del actor.

Empezó su carrera de actuación a los 6 años. Entre todo su trabajo, destacan sus participaciones en “Cómplices al rescate”, a lado de Belinda; “De pocas, pocas pulgas” y el programa producido por su padre Eugenio Derbez, “Vecinos”.

También participó en el programa de baile de la cadena Univision “Mira quién baila” en el cual se convirtió en el ganador. Recientemente tuvo su debut en Hollywood con la película “How to Be a Latin Lover” (2017).

Vadhir comenzó con clases de actuación a los 8 años en el CEA Infantil, después continuó con su preparación en la Academia Casa Azul. Estudió parte de su educación preparatoria en Culver Academies, un colegio militar en Estados Unidos. Tomó cursos de improvisación en la Academia The Groundlings.

A finales del 2016, Vadhir Derbez debutó como cantante con el sencillo “Te Olvidé” con el álbum EP que lleva su mismo nombre. Actualmente, vive en Los Ángeles, California.

VIDEO RECOMENDADO

Alessandra Rosaldo se quiebra al confesar que Aislinn Derbez salvó su relación con Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo se quiebra al confesar que Aislinn Derbez salvó su relación con Eugenio Derbez