Tras más de un año de espera, los fanáticos de “Outlander” podrán disfrutar de la séptima temporada del drama histórico de Starz basado en la saga de novelas homónima de Diana Gabaldon desde el 16 de junio de 2023. Las aventuras de la familia Fraser continuarán en los nuevos 16 capítulos.

La penúltima entrega de la serie desarrollada por Ronald D. Moore se grabó desde abril de 2022 y se basa en el libro ‘Echo in the Bone’ (“Un eco en el hueso”) de Gabaldon, quien también escribió parte del primer episodio de la séptima temporada.

Por supuesto, Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton y Richard Rankin retoman sus papeles principales en la temporada 7 de “Outlander”, mientras que actores como Graham McTavish, Maria Doyle Kennedy, Nell Hudson, Lauren Lyle, César Domboy, John Bell, Caitlin O’Ryan, Chris Larkin, Mark Lewis Jones, Glen Gould, Simon R. Baker, Steven Cree, David Berry y Lotte Verbeek.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 7 DE “OUTLANDER”

1. Caitriona Balfe como Claire Randall Fraser

Caitriona Balfe, que anteriormente participó en la serie “The Beauty Inside” y en películas como “Super 8″, “Now You See Me” y “Belfast”, regresa como Claire Randall Fraser, quien fue encarcelada en Wilmington por el asesinato de la hija de Tom Christie, Malva, y podría ser juzgada por ese crimen si no se encuentra al verdadero culpable.

Caitriona Balfe como Claire Randall Fraser en la temporada 7 de "Outlander" (Foto: Starz)

2. Sam Heughan como Jamie Fraser

Sam Heughan, recordado por interpretar a Rob Burns en la comedia romántica “Love Again”, Ashton en “A Christmas Princess” y Ryan en la serie dramática “Suspect”, vuelve como Jamie Fraser, que fue rescatado de las garras del Comité de Seguridad de Richard Brown y tratará de rescatar a Claire.

Sam Heughan como Jamie Fraser en la temporada 7 de "Outlander" (Foto: Starz)

3. Sophie Skelton como Brianna ‘Bree’ Fraser Mackenzie

Sophie Skelton, que apareció en series como “DCI Banks”, “The Dumping Ground”, “Waterloo Road”, “Doctors”, “Foyle’s War”, “So Awkward” y “Casualty”, retoma su rol como Brianna ‘Bree’ Fraser Mackenzie, la hija de Claire y Jamie, en la séptima y penúltima temporada de “Outlander”.

Sophie Skelton como Brianna ‘Bree’ Fraser Mackenzie en la temporada 7 de "Outlander" (Foto: Starz)

4. Richard Rankin como Roger Mackenzie

Richard Rankin, actor británico conocido por ser Thomas Gillan en la miniserie “The Crimson Field”, Sean McGary en “The Syndicate” y Elliott Carne en “Thirteen”, da vida a Roger Mackenzie, el hijo adoptivo del reverendo Reginald Wakefield y esposo de Brianna, quien anunció que esperaba a su segundo hijo.

Richard Rankin como Roger Mackenzie en la temporada 7 de "Outlander" (Foto: Starz)

5. Graham McTavish como Dougal MacKenzie

Graham McTavish, quien interpretó a Dwalin en la trilogía cinematográfica “El Hobbit” y fue Vlad Dracula Țepeș en la serie animada “Castlevania” en Netflix, regresa como Dougal MacKenzie en los nuevos episodios de la serie de Starz.

Graham McTavish como Dougal MacKenzie en la temporada 7 de "Outlander" (Foto: Starz)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 7 de “Outlander”: