Después del dramático final de la sexta entrega de “Outlander”, los fanáticos de la serie esperan saber qué pasará con Claire, Jamie y el resto de su familia. La temporada 7 del programa de Starz no solo ha traído nuevos desafíos, sino también un cambio en el tema principal que suele aparecer en los títulos de apertura. Aquí te contamos lo que debes saber sobre la nueva versión de “The Skye Boat Song”.

El tema elegido para el programa no es al azar, pues la canción escocesa de finales del siglo XIX suele estar asociada a la lucha jacobita que se muestra a lo largo de “Outlander”.

En la versión en inglés, se habla sobre la travesía que debe realizar el príncipe Charles Edward Stuart después de su derrota en la Batalla de Culloden, para no ser capturado por las casacas rojas.

Sin embargo, el tema ha sido modificado en diversas ocasiones, tanto en su melodía como en su letra.

Para la temporada 7 de Outlander, que se estrenó el 16 de junio de 2023 en Starz, “The Skye Boat Song” ha tenido una nueva versión. Esta ha sido ligeramente diferente a la composición de Bear McCreary e interpretación de Raya Yarbrough que marcaron la serie.

ESCUCHA LA NUEVA VERSIÓN DE “THE SKYE BOAT SONG” PARA “OUTLANDER” TEMPORADA 7

¿QUIÉN ES LA CANTANTE DE LA NUEVA VERSIÓN DE “THE SKYE BOAT SONG”?

Si ya pudiste ver el primer episodio de la temporada 7 de “Outlander”, te habrás dado cuenta de “The Skye Boat Song” suena un poco diferente. Esto es porque la encargada de interpretar la canción para el inicio de cada capítulo, es Sinéad O’Connor.

¿Quién es Sinéad O’Connor? La cantautora irlandesa conocida por éxitos musicales como “Nothing Compares 2U”, tema escrito por Prince.

Además, su música suele tener un mensaje de protesta contra alguna de las causas por las que también suele hacer activismo. Por supuesto, esto la hace una excelente intérprete para cantar “The Skye Boat Song”, un himno de protesta de los derechos de los escoceses contra el imperialismo inglés.

Sinéad O'Connor es una cantautora irlandesa que interpreta "The Skye Boat Song" en la temporada 7 de "Outlander" (Foto: Sinéad O'Connor / Instagram)

LA LETRA DE “THE SKYE BOAT SONG”

“Sing me a song of a lass that is gone,

Say, could that lass be I?

Merry of soul she sailed on a day

Over the sea to Skye.

Billow and breeze, islands and seas,

Mountains of rain and sun,

All that was good, all that was fair,

All that was me is gone.

Sing me a song of a lass that is gone,

Say, could that lass be I?

Merry of soul she sailed on a day

Over the sea to Skye”.

TRADUCCIÓN DE LA LETRA DE “THE SKYE BOAT SONG”

“Cántame una canción de una muchacha que se ha ido,

Dime, ¿podría ser yo esa muchacha?

Alegre de alma navegó en un día

Sobre el mar a Skye.

Onda y brisa, islas y mares,

Montañas de lluvia y sol,

Todo lo que era bueno, todo lo que era justo,

Todo lo que era yo se ha ido.

Cántame una canción de una muchacha que se ha ido,

Dime, ¿podría ser yo esa muchacha?

Alegre de alma navegó en un día

Sobre el mar a Skye”.