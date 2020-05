“Outlander”, drama basado en las novelas de Diana Gabaldon, tendrá sexta temporada, así lo anunció Starz en mayo del 2018. “Los fans pueden estar seguros de que sus amados Claire y Jamie volverán a enfrentar nuevos desafíos, adversarios y aventuras en las temporadas 5 y 6, al tiempo que profundizamos en la historia de los Estados Unidos y continuamos el relato de los Fraser mientras se instalan en el Nuevo Mundo”, señaló por ese entonces el CEO de Starz, Chris Albrecht, en un comunicado.

La nueva entrega de “Outlander” contará con 12 episodios, los cuales debían empezar a rodarse en mayo de 2020, pero, debido a la crisis del coronavirus, la producción se ha retrasado hasta otoño del mismo año, según ha confirmado Sam Heughan (Jamie Fraser) en su cuenta de Twitter.

Por lo pronto, los guiones ya están preparados y solo resta esperar que la pandemia se controle para que los actores retomen las grabaciones de los nuevos capítulos.

"Outlander", un fragmento del episodio 11 de la temporada 5 liberado por Starz

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 6 DE “OUTLANDER”?

Hasta el momento no se han publicado detalles oficiales de la trama para la sexta temporada de “Outlander”, pero es probable que siga el sexto libro de la serie de Diana Gabaldon. Esto significa que el programa se basará en ‘A Breath of Snow and Ashes’, que se lanzó en 2005. La novela se centra más en las secuelas de la quinta temporada, en la que Jamie se ve inmerso en la Revolución Americana.

Sin embargo, no es seguro que la nueva temporada del programa siga la trayectoria de los libros, debido a que el productor ejecutivo Ronald Moore dijo a Entertainment Weekly sobre su enfoque para las próximas temporadas de la ficcion.

"Todos los años nos acercamos a él de nuevo. ¿Deberíamos mantenerlo como un libro por temporada? "Lo hemos hecho hasta ahora. Pero hemos hablado sobre dividir libros, y hemos hablado sobre combinarlos. “Queremos ser libres en la sala de escritores para elegir y hacer lo que se sienta más cómodo ese año”, explicó a EW.

El productor ejecutivo de la serie, Matthew B. Roberts, solo ha confirmado que la sexta entrega transcurrirá durante la Guerra de Independencia estadounidense y que Jamie (Sam Heughan) y Claire (Caitriona Balfe) se encontrarán con "un nuevo grupo de colonos".

"Outlander" 5, el capítulo "Never My Love" mostró un final crudo para la serie (Foto: Starz)

EL FUTURO DE CLAIRE

Después de ser secuestrada y brutalmente violada por Lionel y sus hombres, Claire es rescatada por Jamie, pero el daño ya está hecho. Aunque se trata de un personaje muy fuerte esto definitivamente tendrá consecuencias en su vida.

"Tuvimos muchas conversaciones sobre cómo tratar la recuperación de Claire de la forma más respetuosa y empoderadora posible. Su camino a la recuperación continuará en la siguiente temporada. Creo que el riesgo que corre Claire al ser considerada un personaje fuerte es que a veces la gente olvida que ella no es teflón. Las cosas pueden lastimarla profundamente. Necesitamos mostrar que la fortaleza no es caminar por la vida sin que nada te afecte. Nadie es así. Eso no es humano", explicó Balfe en una entrevista con The New York Times.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 6 “OUTLANDER”

La sexta temporada de “Outlander” todavía no cuenta con tráiler oficial, pero estas son algunas imágenes de la anterior entrega.

ACTORES Y PERSONAJES DE “OUTLANDER” 6

Caitriona Balfe y Sam Heughan, obviamente será parte de la próxima temporada de la serie de Starz, al igual que Sophie Skelton, quien interpreta a Brianna, y Richard Rankin, quien da vida a Roger, la pareja de Bree.

Entre los que no volverán están Stephen Bonnet (Ed Speelers), quien fue condenado a muerte y recibió un disparo en la cabeza por parte de Brianna, Murtagh (Duncan Lacroix), el mentor de Jamie falleció en una batalla de las milicias y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la quinta temporada.

Asimismo, David Berry anunció que la última aparición de Lord John Grey fue en 'Journeycake' (5x11).

Caitriona Balfe como Claire Beauchamp Randall Fraser

Sam Heughan como James "Jamie" MacKenzie Fraser / Alexander Malcolm

Richard Rankin como Roger Wakefield

Sophie Skelton como Brianna "Bree" Randall

Ed Speleers como Stephen Bonnet

John Bell como el joven Ian Fraser Murray

César Domboy como Fergus

Lauren Lyle como Marsali MacKimmie Fraser

Caitriona Balfe y Sam Heughan serán parte de la próxima temporada de "Outlander" (Foto: Starz)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 6 DE “OUTLANDER”?

La sexta temporada de “Outlander” aún no tiene fecha de estreno por Starz. Se esperaba que los nuevos episodios lleguen a inicios del 2021, sin embargo, debido al retraso en la producción por las restricciones por el coronavirus, es claro que tardará más tiempo en estar disponible.