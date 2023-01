Dentro de unos meses, se estrenará la séptima temporada de “Outlander”, la popular serie acerca de la pareja que viaja en el tiempo a diferentes periodos en Escocia. Hace poco, se confirmó que el programa de Starz sería renovado para una octava entrega, pero también se anunció que este sería el cierre de la historia.

La serie de televisión desarrollada por Ronald D. Moore no es original, ya que basa su narrativa en las novelas de Diana Gabaldon. Cuando se lanzó el proyecto, la escritora ya había publicado ocho tomos, pero en este tiempo, ha sumado uno llamado “Ve y dile a las abejas que me he ido” (“Go Tell the Bees That I Am Gone” en su título original).

La temporada 7 se estrenará a mediados de 2023 y consistirá de 10 episodios. Mientras tanto, la octava entrega tendrá 16 capítulos que estarán basados en “Escrito con la sangre de mi propio corazón” (“Written in My Own Heart’s Blood”).

¿POR QUÉ LA TEMPORADA 8 DE “OUTLANDER” SERÁ LA ÚLTIMA?

Junto con la confirmación de la octava y última temporada de “Outlander” en un comunicado de prensa, la presidenta de programación de Starz, Kathryn Busby, dijo que el motivo por el que han decidido finalizar la serie es porque la historia entre Claire y Jamie ha llegado a su final.

“Durante casi una década, Outlander se ha ganado los corazones de las audiencias de todo el mundo y nos complace llevar la épica historia de amor de Claire y Jamie a una conclusión adecuada”, dijo Busby.

Claire y Jamie Fraser en la temporada 6 de "Outlander" (Foto: Starz)

Además, comentó que la producción ha querido finalizar esto de forma correcta, por lo que tendrán 26 episodios para cerrar todos los arcos.

“Antes de cerrar este capítulo, hay mucho de su apasionante historia para contar en el transcurso de 26 nuevos episodios y aún más para explorar este mundo dinámico y su historia de origen. Estamos encantados de seguir colaborando con Matthew, Maril y Ronald y no podemos esperar a ver adónde nos lleva su fascinante narración”, agregó

No obstante, puede que esta decisión también provenga del hecho que las últimas temporada no han tenido el mismo rendimiento en audiencia como las primeras.

Mientras que la primera entrega tuvo un promedio de 1.04 millones de televidentes, la sexta temporada obtuvo tan solo 0.52 millones, la mitad de los números originales.

¿ESTO SERÁ LO ÚLTIMO QUE VEAMOS DE “OUTLANDER”?

De todas formas, la séptima y octava temporada no será lo último que se mostrará del universo de “Outlander”, ya que en el 2022 se inició la producción de la precuela que contará la historia de amor de los padres de Jamie, Brian Fraser y Ellen MacKenzie.

“‘Outlander: Blood of My Blood’ explorará hasta dónde llegará una persona para encontrar el amor en una época en la que el amor se considera un lujo y cuando los matrimonios se hacen de manera estratégica, a menudo con fines políticos o financieros”, dijo Matthew B. Roberts en un comunicado. “El título es un guiño a la promesa de matrimonio de Jamie Fraser con Claire y habrá varios nombres y caras que los fans de ‘Outlander’ conocerán y reconocerán”.

Esto es posible debido a que la escritora de las novelas continúa publicando más libros que amplían la historia.

“La historia televisiva de Jamie y Claire puede estar llegando a su fin con la octava temporada, pero Diana (Gabaldon) continúa con su viaje literario en su maravillosa serie de libros y está trabajando diligentemente en el libro diez. Con Jamie y Claire, y ahora Brian y Ellen, todavía hay mucho más por venir en el universo de Outlander”, acotó.