A inicios de los años 2000 una agrupación dio mucho que hablar debido al gran éxito que consiguió rápidamente, motivo por el cual se hizo muy conocida en todo el mundo. Por otro lado, sus canciones se posicionaron en los principales ranking musicales de distintos países de América Latina. Se trata de OV7, o conocido inicialmente como “La Onda Vaselina” en 1989.

Fue en 1989 cuando la cantante y actriz mexicana Julissa bautizó al grupo como La Onda Vaselina, que por aquella época solo era una agrupación infantil; sin embargo, en el 2000 los integrantes del grupo logran independizarse de su fundadora y utilizan el nombre de OV7. A pesar que desde el inicio del nuevo milenio la fama no les fue ajena a todos sus integrantes estos decidieron separarse en el 2003 para tomar caminos distintos.

No obstante, siete años después todos los miembros del grupo se volvieron a juntar y grabaron un nuevo álbum el cual fue grabado en vivo con canciones de sus inicios y algunas creaciones nuevas.

Grupo alcanzó la fama a inicios de los años 2000.

Como parte de su trayectoria OV7 ha grabado 12 álbumes de estudio, así cómo 5 discos en vivo y diversos materiales recopilatorios. Esto le ayudó a obtener discos de oro y platino, debido a sus ventas por más de 5 millones de copias.

LOS PROBLEMAS EN OV7

Pero no todo fue felicidad y éxitos dentro del grupo OV7, pues, así como llegó la fama y popularidad también surgieron los problemas internos dentro de la banda. Esto es algo que todo el mundo conoce; sin embargo, sus integrantes siempre han tratado de evitar hablar al respecto, pero fue Mariana Ochoa quien decidió contar los hechos tal y como ocurrieron.

Un hecho peculiar habría sido el principal motivo por el cual los miembros el grupo no han realizado un reencuentro como lo hacían antes.

Cabe recordar que como ya lo había revelado Érika Zaba, M’Balia confirmó al programa “Hoy” que todos los integrantes de OV7 decidieron no pronunciarse sobre la razón que los ha mantenido alejados.

Ante ello, Mariana Ochoa indicó que los problemas internos del grupo iniciaron porque M’Balia cree que Lidia Ávila habló mal de ella.

Mariana Ochoa actualmente trabaja en un reality musical de “Hoy” y no dudo en aprovechar este espacio para contar la verdad de la situación, desde su perspectiva.

“Yo cuando platiqué con Kalimba, llegamos a la conclusión que algunos necesitaban hablar entre ellos porque hay malos entendidos de que ‘si tal dijo, si tal no me dijo’. Yo creo que M’Balia cree que Lidia dijo cosas que no dijo, eso es lo que yo creo”, manifestó.

En ese sentido, dijo que cuando se conoció lo que supuestamente había dicho Lidia Ávila sobre la pareja de M’Balia, ella y Lidia quedaron sorprendidas porque en realidad no lo conocen.

Pero ante esta situación es necesario recordar que en junio del 2021, TV Notas dijo que Lidia Ávila había roto relaciones con el grupo OV7, pero sobre todo con M’Balia, debido a que aparentemente no estaría de acuerdo con la nueva relación de la cantante.

En el informe de la revista se publicó: “Cuando M’Balia le reclamó a Lidia por su actitud, le respondió que tampoco podía opinar nada porque estaba irreconocible, que no toleraba saber que ahora está con una mujer y que no quería volver a tener contacto con ella porque era un mal ejemplo para su familia”.

La respuesta de Ávila no demoró y mediante las redes sociales dijo que nunca le había dicho algo como eso a su compañera.

MÁS INFORMACIÓN: Kalimba revela que no ha autorizado la bioserie de OV7