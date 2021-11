Para Özge Özpirinçci, el mes de noviembre de 2021 viene siendo la víspera de lo que será el gran acontecimiento de su vida: el nacimiento de su primera hija. Así como ella, su legión de seguidores, pero sobre todo su mejor amiga, Berrak Tüzünataç, son quienes lucen felices por esta llegada, que seguramente cambiará la vida de todos. A propósito de la amiga de la actriz de “Mujer”, te contamos un poco más de ella.

Recordemos que la actriz se enteró que estaba embarazada cuando realizaba el rodaje de la serie “First and Last” (”Ilk Ve Son”, en su idioma original), en la que dio vida al personaje de Deniz. Ahora que está a pocos días de tener a su hija en brazos, la artista decidió vivir los momentos prenatales con su amiga, la también actriz Berrak Tüzünataç, quien ha publicado en su Instagram el avanzado embarazo de su compañera.

Los fanáticos de la actriz turca lanzaron diversas preguntas luego de ver las imágenes, en donde se luce su abultada pancita. Ellos preguntaron cuál sería el nombre de la bebé, y uno que otro sugirió que se llamará Sol, por el escenario que mostraban ella y su amiga. “¿Se llamará sol la bebé?”, se lee entre los comentarios a lo que la artista contestó: “Aquí solo mostramos el sol”.

QUIÉN ES BERRAK TÜZÜNATAC

Berrak Tüzünataç es una actriz turca de 37 años, que nació el 2 de noviembre de 1984. Algunos años después se mudó a la ciudad de Estambul con su familia en donde se puso a estudiar en la escuela Koc. Ya para el 2004 inició sus estudios superiores para especializarse en Administración de Empresas en la Universidad de Estambul.

Entre sus labores, podemos encontrar que ha sido presentadora en ‘Number One TV’. Luego se unió a una agencia de modelos y aprendió actuación en el taller BKM. Ella hizo su debut actoral en la película “Beyza’nin Kadınları”. Aunque el personaje que definitivamente llamaría la atención fue ‘Vahide’ en la exitosa serie “Elveda Rumeli”, la cual trataba sobre los turcos en Macedonia.

En la última serie en la que podemos encontrar a Berrak Tüzünataç es aquella que grabó en el 2019, la cual lleva el nombre de “Kursun”, haciendo el personaje de Gülce Akar.

En la actualidad, Tüzünataç se ha convertido en toda una celebridad en Turquía y esto se ve reflejado en sus redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram tiene más 500 mil seguidores, los cuales disfrutan de cada publicación, sobre todo las que hace junto a Özge Özpirinçci.

BERRAK TÜZÜNATAC, LA MEJOR AMIGA DE ÖZGE ÖZPIRINCCI

La primera vez que Tüzünataç y Özge Özpirinçci se dejaron ver juntas en redes sociales fue en el mes de agosto del 2014. El video publicado en Instagram fue celebrado por los seguidores de Berrak llegando a tener más de 3 mil me gustas.

La primera producción en donde las amigas estuvieron juntas, fue en “Biz Böyleyiz”, una película turca de 121 minutos de duración que se estrenó a inicios del 2020. Entre otras cosas, las actrices se han dejado ver en redes sociales con un trato tan gentil que hasta se consideran “hermanas”.

LAS FOTOS DE BERRAK TÜZÜNATAC Y ÖZGE ÖZPIRINCCI EN LA PLAYA

Antes de dar a la luz a su primogénita, Özge Özpirinçci decidió ir hasta la playa para observar el bello atardecer junto a su mejor amiga, la también actriz Berrak Tüzünataç, quien fue la encargada de publicar estos bellos momentos en sus redes sociales.

En las imágenes apreciamos que Tüzünataç celebra cada uno de los movimientos y bailes que realiza su colega, como si estuviera festejando la pronta llegada de su bebé. El mar y la arena de la playa hacen que las tomas rocen la perfección.

