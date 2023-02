Finalmente, el pasado viernes 3 de febrero se conoció la condena de Pablo Lyle tras ser hallado culpable de homicidio involuntario por un altercado ocurrido en marzo de 2019. Rápidamente, diversas figuras del panorama mediático le dieron su apoyo al actor de “La sombra del pasado”, recordándole que no estará solo durante los años que permanezca en prisión.

Las redes sociales y el mundo del internet fueron el escenario de un debate luego de que la tarde del último viernes 3 de febrero se oficializara la condena del actor mexicano Pablo Lyle. Y no es para menos, pues la sentencia de 5 años tras rejas al histrión generó toda una avalancha de comentarios en Instagram, Facebook y TikTok.

En tal sentido, el estelar de “Mi adorable Maldición” también deberá afrontar 8 años de libertad condicional, llevar terapias de control de ira y 500 horas de servicio comunitario, según dictó la jueza Marisa Tinkler Mendez tras oír el alegato final de la defensa de Lyle y la parte acusatoria del fallecido.

Pablo Lyle durante la audiencia este 3 de febrero de 2023 (Foto: Telemundo / Twitter)

Como bien dijimos, el tema generó un revuelo mediático sin precedentes, pues hubo quienes se mostraron a favor de la condena contra el artista, mientras que otros criticaron la falta de severidad contra Lyle debido a que acabó con la vida de un ser humano.

LA REACCIÓN DE LOS FAMOSOS TRAS LA CONDENA DE PABLO LYLE

Sea como fuere, a lo dicho por los internautas también se sumó la opinión de varios actores y colegas del mexicano, quienes, sin caer en polémicas, decidieron brindarle un mensaje de apoyo tras oír su sentencia final.

Una de estas celebridades en apoyar a Lile fue la actriz Sofía Castro, quien publicó vía Instagram stories una fotografía de ambos y un mensaje que demuestra su amistad: “Te amo, contigo siempre”.

Sofía Castro y su mensaje de apoyo al actor Pablo Lyle (Foto: Sofía Castro / Instagram)

En esa misma posición se encuentra Ivonne Montero, quien se mostró solidaria con el histrión debido al largo periodo que viene padeciendo sin sus familiares.

“Todos estamos a la expectativa, es muy difícil poder opinar acerca de esta situación, es algo que se salió de las manos. Ha sido mucho tiempo que él ha estado esperando tratando de mantenerse en pie, estar ahí encerrado o el tema de la familia y la separación. Finalmente, después de tanto tiempo esperar la resolución. Lamentable lo que sucedió, fue un segundo de perder la cordura”, sostuvo Montero, quien también brindó un mensaje de reflexión a la hora de controlar los impulsos para evitar tragedias.

Asimismo, Salvador Zerboni, reconocido actor de 43 años, nombró a Lyle durante una entrevista a la salida de una casa televisora y aseguró sentirse identificado con él al haber sido víctima de su descontrol y sus propios impulsos.

“Pura bendición le deseo porque es algo terrible lo que le pasó. Lo digo yo que fui una persona muy explosiva durante muchos años, me siento en sus zapatos, es una cosa súper critica, súper triste porque todos cometemos errores, yo, en lo particular, he cometido cosas similares. Le deseo lo mejor, he rezado por él porque es un gran amigo, un gran ser humano y esperemos el perdón de Dios. Tiene una familia divina y que lo espera en su trabajo también”, añadió.

¿QUÉ DIJO EL FISCAL CONTRA PABLO LYLE?

La tesis fiscal contra el actor estaba hecha. Para las autoridades del caso, el actor no tiene justificación alguna para explicar el motivo por el que agredió al conductor en marzo del 2019.

“Dos vidas destruidas por un simple enojo en una vía de circulación, una situación que ocurre con demasiada frecuencia en nuestras calles y en las calles del país”, aseveró la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández-Rundle respecto al caso en contra del actor.