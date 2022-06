El cantante Pablo Montero se encuentra envuelto en un escándalo al ser captado saliendo de un lujoso restaurante de Polanco en la CDMX sin pagar la cuenta que asciende a 15 mil pesos. Según la revista TVNotas, un trabajador del local aseguró que Montero planeó la huida.

Lo que informa la revista TVNotas, es que el protagonista de la serie “El último rey” compartió una velada en un lujoso restaurante con su novia y tres amigos más. El testigo informó al medio mexicano lo siguiente: “Pues estaba muy contento, estuvo cantando y se echó sus tragos… Pero el problema fue que como a las dos de la mañana se fueron sus amigos y él se quedó ahí con la chica con la que iba, más tarde se fue ella en un taxi y él planeó toda su escapada”

Según menciona el trabajador es que, aparentemente, Montero envió a su chofer al cajero para sacar dinero y pagar la cuenta del restaurante francés (Au Pied de Cochon) del Hotel Presidente. Y al no encontrar efectivo, el cantante se dispuso a planificar su huida para no pagar la cuenta.

“Cuando el mesero llevó la cuenta, pidió que se la cargaran a su habitación y ya había quedado con el chofer que estaba afuera, así que aprovechó el momento y fue al elevador como si fuera a su habitación, y en cuanto salió de él, se fue”, detalla la revista TVNotas.





Pablo Montero niega fuga de restaurante

Tras el escándalo, el actor de 47 años, decidió dar su versión a través del programa De Primera Mano; asegurando que no salió del restaurante sin pagar la cuenta y aclara lo siguiente: “Lo del restaurante, yo fui un rato con un grupo de 15 personas y me querían enjaretar la cuenta a mí, y yo les dije: ‘Yo pago lo que consumí, no la cuenta de 15 personas, están mal’”

Con contento con su descargo, Montero, decidió agregar lo siguiente: “Como yo soy una persona pública, se van sobre mí. ¿Yo por qué tengo que estar pagando la cuenta de todas esas personas?”.





¿Qué problema tiene Pablo Montero?

El trabajar del mencionado restaurante, afirmó a dicha revista que no es la primera vez que el actor se va sin pagar la cuenta. “En otros restaurantes dice que va por algo, deja una tarjeta sin fondos y se va; es una pena y una vergüenza que actúe así”, finalizó el empleado.

Pero los escándalos siguen, ya que el Pablo Montero fue acusado de llegar al último llamado de la serie “El Último Rey” ebrio e, inclusive, habría irrumpido en una celebración al que no era invitado