Pablo Montero se encuentra en el centro de la polémica por su adicción al alcohol. Desde hace algún tiempo, el actor mexicano ha tenido problemas por su forma de beber; incluso, ha sido despedido de algunos proyectos por incumplimiento. De hecho, no asistió a la grabación del último capítulo de la serie “El último rey”, donde era el protagonista e interpretaba a Vicente Fernández, porque estaba en estado etílico.

Esta situación ocasionó la molestia del productor Juan Osorio, quien debió utilizar un doble para resolver el problema. Además, declaró públicamente que no volvería a trabajar con el intérprete de 47 años y le sugirió que buscara ayuda profesional.

Si bien el cantante mencionó la posibilidad de asistir a rehabilitación para tratar esta adicción, ahora rechaza la idea debido a que asegura que puede controlarse. “No, no [iré a rehabilitación]. Pero, ¿qué más dijo Pablo Montero sobre este tema? Aquí la historia completa.

Pablo Montero interpretó a Vicente Fernández en la más reciente serie biográfica del fallecido cantante (Foto: Pablo Montero / Instagram)

¿POR QUÉ PABLO MONTERO NO QUIERE AYUDA PARA TRATAR SU ADICCIÓN AL ALCOHOL?

Tras varios cuestionamientos por sus problemas con el alcohol, Pablo Montero declaró a la prensa que no irá a rehabilitación porque asegura que puede controlarse.

El último episodio que protagonizó por tomar en exceso fue cuando faltó al último día de grabaciones de la serie “El último rey”, donde interpretó al fallecido Vicente Fernández. Esto ocasionó que el productor Juan Osorio se molestara con él y le llamara la atención.

“Él es así, él es de carácter fuerte, entonces a mí me tienen que jalar las orejas pero bien machín”, expresó a Sale el sol.

“Como dijo Juan [Osorio], esto no es de eso, esto es de ya fuerza de voluntad, porque obviamente toda la serie estuve bien aplicado, ¿no? Y se ve en las imágenes, en la cara y en el físico, en la actuación, y para hacer un personaje de ese tamaño tienes que estar al 100. Y bueno, pasó eso ese día”, señaló Montero a la prensa mexicana.

“Fue una vez, ese día. Ya no quiero recordar eso, son cosas que me pasan y que nos pasan a cualquier persona”, agregó.

El también cantante afirmó que está buscando la ayuda religiosa para estar bien y su mayor interés es dedicarse a cuidar de sus hijos y a cumplir con sus compromisos profesionales.

“Me levanto, hago una oración y, obviamente, siempre le pido a Dios que no me suelte de su mano y que me dé esa fuerza para poder estar bien en mis conciertos. Y tengo que estar súper bien, porque si no descansas, no hay voz”, señaló.

“Ahorita estoy muy bien, estoy con mis hijas, disfrutándolas”, continuó. “Trato de estar entrenando, comer bien y de vocalizar, pero tengo mucho trabajo. Hay que viajar mucho”.