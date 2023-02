Pablo Montero es uno de los artistas más completos de México, pues no solo destaca en sus apariciones en las cámaras, sino también por su talento musical, lo cual lo convierten en uno de los favoritos para protagonizar producciones como “El Último Rey” o “Mi corazón es tuyo”.

Protagonista de romances con figuras como Victoria Ruffo o Alicia Machado, el exparticipante de “La Casa de los famosos” ha sabido mantenerse en el centro del interés de sus seguidores.

Sin embargo, el actor de 48 años también ha estado en el centro de la tormenta en varias oportunidades, llevando a cabo una lucha para superar su alcoholismo, discutiendo con Juan Osorio al extremo que este declaró que no volvería a trabajar con él o la acusación de escapar de restaurante sin pagar la cuenta.

El cantante mexicano ha causado polémica en más de una oportunidad (Foto: Pablo Montero / Instagram)

LA DENUNCIA CONTRA PABLO MONTERO

Pese a esto, ninguna de las acusaciones contra la celeb de México es tan grave como la que realizó una joven en Chiapas hace unos días, en la que denunció que este habría abusado sexualmente de esta.

Pese a un inicial silencio, el actor respondió a través de un comunicado, en el cual explicaría varios puntos de la demanda.

“Debido a que no tenemos acceso a la carpeta de investigación, que dicen, se sigue en mi contra, por recomendación de mi abogado no daré más declaraciones hasta conocer la acusación que se me hace”, explicó Montero sobre su silencio.

Del mismo modo, expresó que si bien entiende “el interés de los medios de comunicación por tener más información sobre el caso”, expresó que debido a la naturaleza del proceso, “no me es posible emitir una declaración en este momento”.

Pese a su silencio, el cantante negó su responsabilidad en los actos que incluyó la joven sin identificar en su demanda.

“Lo que les puedo decir es que soy inocente; que al día de hoy no me ha notificado ni citado la Fiscalía del Estado de Chiapas, pero en el momento en que sea requerida mi presencia ante la autoridad acudiré”, aclaró.

NO HAY ÓRDENES EN SU CONTRA

Si bien en un inicio se especuló que el cantante tendría orden de captura debido a la gravedad de la denuncia en su contra, fue el propio Montero quien desestimó estas versiones.

“Me gustaría dejar claro que no hay una orden de aprehensión en mi contra; así como es falso que haya pagado una cantidad de dineros para que se retire la denuncia”, resaltó.

Además, el actor que dio vida a Vicente Fernández en “El último rey” dejó en claro que no tenía intenciones de dejar el país o esconderse, como fue acusado en redes sociales por algunos usuarios.

“Finalmente, quiero confirmar que estoy en México trabajando e incluso el fin de semana tendré una presentación en vivo, por lo que también desmiento que me esté escondiendo. Como siempre lo he demostrado, soy una persona que da la cara y en esta ocasión no será la excepción, pues no he cometido ningún delito”, sentenció,