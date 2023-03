En las últimas semanas, las conductoras de “Hoy” han pasado por rachas negativas en el amor, pues Andrea Legarreta, Tania Rincón y Galilea Montijo anunciaron sus respectivas rupturas amorosas. A este panorama se sumó otra integrante del matinal de TelevisaUnivision, Andrea Escalona, quien ha sido el centro de rumores.

A diferencias de las otras celebs de México, la presentadora no se encuentra separándose, sino que en redes sociales se ha especulado que el padre de su primogénito Emilio no sería Marco Antonio Estrada, sino de Pablo Montero, su expareja y que hace unos meses protagonizó la polémica serie de Vicente Fernández, “El Último Rey”.

Debido a esto, la artista de 36 años fue abordada por la prensa en su salida de la cadena de San Ángel y rompió su silencio sobre los rumores relacionados con su pequeño hijo.

Andrea Escalona dejó en claro que Marco Antonio Estrada es el padre de su hijo (andy_escalona / Instagram)

LA RELACIÓN DE ANDREA ESCALONA CON PABLO MONTERO Y MARCO ESTRADA

Como se recuerda, la hija de la fallecida Magda Rodríguez habría tenido una corta y fugaz relación con el cantautor durante su participación en el reality “Las Estrellas bailan en Hoy” de TelevisaUnivision.

El rumor, que tomó fuerza en plataformas como TikTok, apunta a que Montero habría tenido un romance con la presentadora y, tras descubrir el embarazo de “Andy”, no quiso hacerse responsable, por lo que esta se vio obligada a fabricar un romance con Marco Antonio Estrada, una persona alejada de la televisión.

El pequeño Emilio, hijo de la presentadora y el empresario, nació el pasado 22 de diciembre y, meses después, la pareja se presentó en “Hoy” para anunciar que se encontraban en la dulce espera, siendo aplaudidos por sus compañeras.

El hijo de Andrea Escalona nació el 12 de diciembre, tal como reveló la presentadora (andy_escalona / Instagram)

¿EMILIO ES HIJO DE ANDREA ESCALONA Y PABLO MONTERO?

En su salida del canal, Escalona fue consultada por una reportera, que le preguntó directamente sobre la paternidad de su hijo y si su actual pareja tiene familia, otro rumor muy fuerte en la red.

“¿Qué? ¿De qué me hablas? Ay, mana, ¿te tengo contestar eso? No, bueno, pues no. El papá no es Pablo Montero, es Marco Antonio Estrada y no, Marco no tiene familia”, indicó entre risas.

Del mismo modo, la presentadora indicó que no se debería prestar atención a los rumores que poseen formas de comprobarse, manifestando su indignación ante los rumores.

“¿Saben que sí me preocupa? Cualquiera puede decir cualquier cosa sin nada, o sea, sácame una prueba, una fotito, enséñenme algo de por medio. Estaría padre que mucha gente que se dedica al medio hiciera una investigación y pues ya, con algo del fundamento. Perdón que me de risa, pero ya no sé cómo tomar eso”, sentenció.

ANDREA ESCALONA DEFIENDE A SUS COMPAÑERAS DE “HOY”

Durante la conversación, la presentadora se refirió a sus compañeras del matinal, quienes fueron duramente criticadas por terminar sus relaciones casi al mismo tiempo y anunciarlo en el matinal.

“No creo que sea un fracaso ni mucho menos, son ciclos”, indicó en defensa de Tania Rincón, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, quienes confirmaron sus rupturas sentimentales en las últimas semanas.

Del mismo modo, la presentadora destacó que pese al momento complicado, las tres se encuentran apoyándose para superar el mal momento que atraviesa.

“En el amor, en el dolor, entre todos nos estamos apoyando como familia y ellas tres que están pasando… Cada una con sus historias, pero acompañándose en esto. Es doloroso para las tres”, explicó.