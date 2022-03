Pablo Montero y Alicia Machado, ¿enemistados? El actor y cantante mexicano fue blanco de críticas por cantarle al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la fiesta de su cumpleaños que se realizó en el Palacio de Miraflores.

El cantante mexicano fue el encargado de amenizar el evento, ocurrido el 24 de noviembre de 2021, que estuvo plagado de regalos y música. Sin embargo, cuando se difundieron las fotos y videos en los que aparece cantando “Las mañanitas”, entre otros temas rancheros, al agasajado, fue muy criticado.

Su amiga, la ex Miss Universo Alicia Machado, quien es de nacionalidad venezolana, no dudó en expresar su molestia, incluso se habla de que se distanciaron. Y es que Machado es detractora del jefe de estado de su país natal. El cantante, al respecto, ha decidido aclarar la situación.

¿PABLO MONTERO Y ALICIA MACHADO ESTÁN PELEADOS POR EL CUMPLEAÑOS DE NICOLÁS MADURO?

Pablo Montero y Alicia Machado han tenido una buena relación, que se había afectado por la presentación del cantante mexicano en el cumpleaños presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya que ella es una detractora de ese régimen, al que responsabiliza de la pobreza que sufre el país y él éxodo de venezolano.

“No quisiera extenderme mucho en el tema, simplemente quiero dejarle saber a Pablo que estoy bastante desilusionada. Para nosotros, los venezolanos, la tragedia que hemos vivido como pueblo es devastadora, y que yo entiendo que el trabajo y que los artistas no deberíamos tener una bandera política, ni mucho menos, pero sí una bandera de humanidad”, dijo la ganadora de La Casa de los Famosos.

Los artistas habían tenido una fugaz relación hace casi dos décadas y durante se encuentro en el reality show La casa de Los Famosos, se les vio muy cariñosos, pero esto habría tirado por la borda una reconciliación.

¿Siguen distanciados? Han pasado varios meses y ahora el intérprete de Vicente Fernández en la serie biográfica que prepara Televisa-Univisión, habló sobre la disputa con la ex reina de belleza.

“Ali [Alicia Machado] me manda saludos de cariño. La quiero mucho. Hablamos mucho; está muy contenta por este proyecto (la bioserie de Fernández). Está muy feliz. De hecho, hace unos días, me habló ‘amigo vamos a cenar y todo’. La quiero mucho y ella también”, aclaró Montero. “Está muy contenta con lo que estoy haciendo; le he mandado imágenes y, la verdad, está emocionada”, agregó. Los amigos se han reconciliado.

¿QUÉ DIJO PABLO MONTERO SOBRE EL CUMPLEAÑOS DE NICOLÁS MADURO?

El cantante Pablo Montero reitera que solo fue al cumpleaños del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para cumplir con un compromiso laboral, tal como otros famosos. Aunque fue enfático al asegurar que no se prestaría a realizar ningún tipo de campaña política en favor de ningún candidato.

“Eso ya quedó atrás, fui a trabajar”, aclaró. “Soy cantante y voy a cantar, y es todo. No voy a hacer ninguna (propaganda política). Países quieren nuestra música y así lo vamos a seguir haciendo”, añadió el cantante.

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro. (FEDERICO PARRA / AFP).

¿CÓMO SE CONOCIERON PABLO MONTERO Y ALICIA MACHADO?

Pablo Montero y Alicia Machado se conocieron en mayo de 1997, cuando la venezolana era Miss Universo y el mexicano estaba de invitado en uno de los desfiles donde se presentaba. El romance inició cuando ella tenía 24 años y él 27, ambos en el punto más alto de sus carreras. La diferencia de tiempos fue sin duda uno de los detonantes de la relación, además de la falta de compromiso de una de las partes.

“Siempre fue bonita la relación. Yo tenía como 23, 24 años. Me llevaba a todos lados, sus hermanos eran lo máximo, su familia también. El tiempo que fue, fue. Vivía en Miami, estaba haciendo una serie en Miami, jamás peleamos”, habló al respecto Machado en una entrevista para el programa “Sale el sol” de Imagen Televisión.