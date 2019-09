Padres e hijos famosos que se declararon la guerra

En toda familia existen desacuerdos y discusiones que conversando se pueden arreglar; sin embargo, llegar a un buen entendimiento ha sido muy difícil para algunos padres e hijos famosos, quienes no dudaron en declararse la guerra y hacer públicos sus enfrentamientos.

Aunque el dicho señala que “los trapitos sucios se lavan en casa”, a ciertas celebridades no les interesa el qué dirán ni que se ventile sus vidas al público que los sigue.

A continuación, te damos a conocer las peleas más espantosas que han tenido varios famosos, quienes no dudaron en lanzar calificativos y hacer quedar mal a sus seres queridos.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán

La relación entre hija y madre cada vez va de mal en peor. A las acusaciones de maltrato psicológico y agresiones, Frida Sofía aseguró que su mamá se había metido en sus relaciones para quedarse con sus novios. Y aunque en un inicio se especuló que la joven hablaba mal de Alejandra Guzmán para hacerse conocida, la popular ‘Reina de corazones’ salió a decir que las cosas con su heredera no estaban bien desde hace tiempo.

Uno de los tantos detonantes de esta discordia fue cuando Frida Sofía envía un polémico mensaje por el Día de la Madre en sus redes sociales: "Felicidades Ale […]. Me pierdo entre su público. Ella no se baja del escenario, sería mejor y tendría sentido que la razón por la cual siempre ha estado ausente fuera la muerte, pero no. Está viva, podrida en dinero y con el cerebro lavado de gente que según ella la quiere. A mí me ve como el enemigo […] Ha sido un huracán tener que ser su hija. Si hubiera podido elegir, no nazco”.

Frida Sofía se quejó de que Alejandra Guzmán fue una madre ausente. (Foto: Instagram Alejandra Guzmán) Frida Sofía se quejó de que Alejandra Guzmán fue una madre ausente. (Foto: Instagram Alejandra Guzmán)

Luis Miguel y Luisito Rey

La relación entre Luis Miguel y su padre Luisito Rey fue muy complicada. Desde que era niño era obligado por su progenitor a cantar en bares y sitios para adultos, y una vez que el menor empezó a conseguir fama hizo que le dieran efedrina para que aguantara las jornadas de trabajo.

La relación entre ambos tuvo un punto de quiebre sin retorno en el verano de 1989. 'El Sol' había cumplido la mayoría de edad, se había enterado de los desbalances en su patrimonio a causa de la nefasta gestión de su padre y estaba golpeado por las confusas noticias sobre la desaparición de su madre, algo que nunca le perdonaría. El artista volvió a ver su padre el día en que murió.

Luis Miguel tras alejarse de su padre,lo volvió a ver cuando este había fallecido. (Foto: AFP) Luis Miguel tras alejarse de su padre,lo volvió a ver cuando este había fallecido. (Foto: AFP)

Enrique Iglesias y Julio Iglesias

Otros famosos que no se llevan muy bien son los cantantes Julio Iglesias y su hijo. En una entrevista, el intérprete de éxitos de los años 70 dijo: “No tengo una relación fácil con él porque Enrique es muy personal, no admite sugerencias. Y siempre que hablamos lo hacemos de otras cosas. Que si ha comprado un avión, que si cuánto le ha costado. Cosas superficiales que no valen para nada”.

Según Raúl López, quien entre 1990 y 2006, como director de Sony Music España, guio la carrera de Julio Iglesias y posteriormente trabajó también con Enrique en algunos conciertos, señaló que no ve celos artísticos entre ambos. “Lo de Julio y Enrique es un problema personal incubado desde que Enrique tenía seis o siete años. Enrique siempre echó en falta la figura de su padre. Y cuando la veía, no le gustaba lo que veía. A Enrique le gustaba estar en mi casa, con mis hijos, porque se sentía más en familia. Tengo un montón de fotos de todos juntos y, curiosamente, el que siempre aparece en mi regazo no es ninguno de mis hijos, sino Enrique”, dijo en El País.

A Julio Iglesias y su hijo Enrique casi nunca se les ha visto juntos. (Foto: AFP) A Julio Iglesias y su hijo Enrique casi nunca se les ha visto juntos. (Foto: AFP)

Eminem y el rencor a su padre

El cantante Eminem ha reprochado el abandono de su padre cuando tenía 18 meses de nacido. El rencor que siente hacia él es algo que nunca ha ocultado y lo ha expresado en algunos de sus temas.

En varias entrevistas contó que de niño escribió cartas a su progenitor, pero siempre le fueron devueltas sin respuesta. Su padre murió en junio de 2019 a los 67 años.

Eminem siempre guardó rencor a su padre por haberlo abandonado. (Foto: AFP) Eminem siempre guardó rencor a su padre por haberlo abandonado. (Foto: AFP)

Eduardo Yáñez y su hijo Eduardo Jr.

El actor Eduardo Yáñez, en 2017, acusó a su único hijo de haberle robado. Aseguró que Eduardo Jr. aprovechando que era el encargado de pagar las facturas del hogar en Estados Unidos, desvió dinero a su favor; además, lo acusó de ser un mantenido.

Ante tales aseveraciones, el joven no se quedó callado y aseguró que su padre era un drogadicto y golpeador de mujeres.