El pasado viernes 21 de enero del 2021, Palmeira Cruz, actriz de “Rosario Tijeras”, sufrió una agresión dentro del gimnasio de su vivienda, un edificio multifamiliar que tenía varios departamentos. Dos mujeres no solo la insultaron, sino que también la golpearon hasta el punto que ha tenido que usar un collarín por una esguince cervical.

¿El motivo? Le pidió a las mujeres que utilizaran el cubrebocas. La pandemia del coronavirus ha golpeado a todo el mundo, cambiando los hábitos de las personas hasta el punto que la mascarilla se ha convertido en un accesorio infaltable al momento de transitar por la vía pública o ingresar a cualquier establecimiento.

Más que ser algo estético, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decretado que usar cubrebocas es la manera más eficaz para evitar la propagación del terrible coronavirus (COVID-19). No obstante, y a pesar que las cifras de muertos y hospitalizados crece cada día, muchas personas evitan su uso por una “incomodidad personal”.

Estas fueron las justificaciones que lanzaron las mujeres que asistieron al gimnasio donde Palmeira Cruz también estaba haciendo ejercicio. Ella les dijo que usaran el cubrebocas correctamente, pero lo único que recibió de respuesta fueron insultos discriminatorios y golpes que le causaron lesiones. ¿Qué pasó exactamente?

PALMEIRA CRUZ FUE DISCRIMINADA Y GOLPEADA EN GIMNASIO

Palmeira Cruz estuvo en el programa de MVS Noticias para dar su descargo de la situación al periodista Luis Cárdenas, quien presentaba en televisión el video de la cámara de seguridad que había grabado todo el suceso. Además, la misma Palmeira también había hecho lo propio con su celular, todo con tal de tener las pruebas suficientes por si denunciaba a las agresoras:

“Bajé al gimnasio del edificio de mi casa y llegaron tres chicas venezolanas a entrenar sin cubrebocas. Se les pidió que lo pusieran por favor porque es una regla del gimnasio y por respeto a todas las demás personas que estábamos ahí”, comentó la actriz a narrar su historia mencionando que se encontraba en un gimnasio de su propio edificio.

Al parecer, muchas personas habían ido a entrenar ese día y se habían agotado las toallas para limpiar las máquinas. El gran flujo de gente impidió que muchos ingresaran a los gimnasios de otros edificios, así que el de Cruz acogió a todos los que podía respetando su aforo máximo y las medidas de seguridad contra el coronavirus.

En el video de seguridad se observa como las mujeres agreden a Palmeira Cruz a pesar de ser detenidas por seguridad (Foto: MVS)

Cuando Palmeira vio que estas mujeres no le hacían caso, decidió avisarle a seguridad que habían demasiadas personas y que no se estaba respetando el uso de cubrebocas. Al regresar a su lugar de entrenamiento, las dos mujeres se acercaron a tratarla mal, insultarla e intentar golpearla, pero habían dos miembros de seguridad que se interpusieron en su camino.

“Se lo tomaron bastante mal, comenzaron a insultarme, a decirme ‘pinche india mexicana’ y muchas otras cosas; además de que me estaba gritando súper cerca y sin cubrebocas”. En el video compartido por MVS se observa como intentan golpearla frente a todos. De hecho, logran jalarle el pelo y golpearla por un lado.

Palmeira Cruz ha tenido que usar un collarín por una esguince cervical (Foto: Instagram)

Producto de esto Palmeira Cruz ha tenido un esguince cervical y una lesión en la muñeca, por lo que ha tenido que suspender sus actividades deportivas y los tutoriales que hacía en su canal de YouTube oficial para sus fanáticos. La también intérprete de “Médicos línea de vida” reflexionó sobre el uso de la mascarilla al finalizar su declaración:

“Entiendo que estamos desesperados y la situación ya duró mucho tiempo, pero no por eso vamos a dejar de usarlo o decir ‘me vale el de al lado’ o ‘me vale la vida’. No, sigues las reglas, a mí no me gusta y lo hago por respeto”, comentó ante los sorprendidos presentadores de noticias.

De momento, Cruz no ha hecho pública ninguna denuncia contra las mujeres que la agredieron dentro de su edificio, pero no se descarta que lo haga dentro de poco. Al no poder hacer ejercicio y sus videos de coaching, ha preferido interactuar con su audiencia en sus redes sociales para compartir un poco más de su vida con ellos.