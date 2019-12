La cantautora estadounidense Paloma Mami le rinde homenaje a la reguetonera puertorriqueña Ivy Queen con “Mami”, su último sencillo del año en el que mantiene lo que ha definido como un “estilo urbano elegante” y que dedica a las mujeres.

"Esta canción es para todas las mamis, para hacer sentir empoderada a quien la escuche, como reinas que pueden lograr todo lo que se propongan", indicó en un comunicado la artista, que hace cuatro años se asentó en Chile, la tierra de sus padres, y se identifica como chilena.

El tema está acompañado de un video musical filmado en Argentina, en el que una iconografía y colores relacionados con el Medio Oriente y alusiones a la película "Mad Max", sirven de fondo para la artista y seis bailarinas de la compañía The Movement by Landia.

“La letra se trata de ser una jefa, y literalmente ser una reina, por eso desborda confianza y actitud”, agregó Paloma Mami en un comunicado.

Una de las mujeres que la han inspirado es La Caballota. En homenaje a Ivy Queen, la canción incluyó partes de "Yo quiero bailar", una de los temas más reconocidos de la artista desde que lo sacó en 2003.

Paloma Mami escribió su última canción del año con el músico y productor chileno Nicolás Jaña “Taiko”.

"Cuando hice la canción, estaba pensando en todas las mujeres que conozco que son fuertes y jefas, entonces habla de estar al mando y apoderarse del mundo", dijo la artista de 20 años.

Desde su debut a finales de 2017, Paloma Mami ha cosechado más de 721 millones de reproducciones mundialmente en Spotify, donde es la artista chilena más escuchada, y 1,5 millones de suscriptores en YouTube.

Este año fue seleccionada para formar parte de “21 under 21” de Billboard, “Female Latin Artist To Keep On Your Radar” y “YouTube Artist To Watch 2019”.

Sus planes para 2020 incluyen presentaciones en festivales en Colombia y México, además de miniconciertos en discotecas y pequeños teatros en las ciudades estadounidenses de Miami, Nueva York, Chicago, Houston y Los Ángeles. Asimismo, ha confirmado su asistencia a Lollapalooza en Argentina a finales de marzo.

