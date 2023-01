Pamela Anderson hace un repaso sobre su vida personal y profesional en el documental “Pamela Anderson: Una Historia de Amor”, que se estrenó el 31 de enero en Netflix. La actriz y modelo canadiense-estadounidense abre su corazón y recuerda los momentos más difíciles que vivió antes de alcanzar la fama: la vez que sufrió violación sexual cuando tenía 12 años.

Valiéndose de diarios y grabaciones personales, Pamela Anderson narra la historia de su ascenso a la fama, sus turbulentos romances y el famoso vídeo sexual que grabó con Tommy Lee. Si bien su vida ha sido muy polémica y muchos conocen sus escándalos, pocos conocen los momentos más trágicos que vivió en el pasado cuando era una desconocida.

Antes de convertirse en un sex symbol, Pamela Anderson tuvo una infancia marcada por la violencia y unos padres ausentes. La famosa reveló en su documental que fue víctima de violación sexual cuando tenía 12 años y que esto la marcó para siempre. ¿Cuál es su testimonio? Aquí su caso.

Pamela Anderson es mejor conocida por su trabajo de modelo de glamour en la revista Playboy y por sus apariciones en la serie de televisión Baywatch (Foto: Pamela Anderson/ Instagram)

CUANDO PAMELA ANDERSON SUFRIÓ ABUSO SEXUAL A LOS 12 AÑOS

En su documental de Netflix, Pamela Anderson reveló que fue violada por un hombre cuando ella tenía 12 años. El trauma fue tal que la actriz no le contó a nadie, ni siquiera a sus padres.

“Me pasaron muchas cosas de niña y me avergonzaba mi cuerpo, me avergonzaba mucho lo que me había sucedido de niña”, comenzó a recordar la famosa actriz que ha sido portada en varias ocasiones de la revista Playboy.

El hecho ocurrió cuando ella y su amiga fueron al departamento de unos chicos que conocieron. Su amiga se fue con el chico que le gustaba y ella se quedó con el otro joven. Fue en ese momento cuando este hombre abusó de ella a los 12 años.

Poster oficial del documental “Pamela Anderson: Una Historia de Amor” (Foto: Pamela Anderson/ Instagram)

“Mi amiga y yo teníamos 12 o 13 años. A ella le gustaba un chico más grande que nosotros, fuimos al apartamento de un amigo, ella subió con el chico que le gustaba, yo estaba jugando backgammon con su amigo mientras la esperaba. Jugamos un rato hasta que me dijo que parecía que yo necesitaba un masaje. Él tenía 25, yo tenía 12. Me violó”, contó.

Como la madre de Pamela Anderson era maltratada por su padre y su ambiente familiar estaba marcado por la violencia, ella prefirió quedarse callada y ocultar el abuso sexual que sufrió.

“Sentí que había sido mi culpa. Mi mamá siempre lloraba por mi papá y no quería lastimarla más. No le conté a ella ni a nadie. Intenté olvidarlo, pero sentí que lo tenía tatuado en la frente “tuve sexo” y no quería que nadie se enterara”, explicó.

Pamela Anderson nació el 1 de julio de 1967 en Ladysmith, Columbia Británica , Canadá (Foto: Netflix)

Pamela Anderson confesó que durante mucho tiempo se sintió insegura y confundida por lo que pasó en ese momento. El abuso que sufrió marcó su vida para siempre y trató de sanar en silencio.

“Ese fue mi primer acercamiento a las experiencias sexuales, y fue muy confuso. Eso me hizo muy tímida, muy insegura”, afirmó.