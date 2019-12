No cabe duda de que Pamela Franco y Christian Domínguez se han convertido en la pareja más mediática del momento, pues a donde van gritan su amor a los cuatro vientos no importándoles nada ni nadie.

Aunque muchos piensan que ambos personajes se conocieron a raíz del lanzamiento del nuevo programa de Latina “¡Esto se pone bueno!”, en agosto pasado, la verdad es que antes ya se habían cruzado en algún evento con sus respectivas orquestas.

A continuación, te contamos todo sobre la historia de amor de este par de tortolitos que está dando de qué hablar.

¿CUÁNDO SE CONOCIERON?

A fines de noviembre, Christian Domínguez y Pamela Franco llegaron al set del “Reventonazo”, de América TV, para dar detalles de, hasta ese momento, su “cercana amistad”.

Cuando la Chola Cabuca le pregunta cuándo conoció a la cantante de cumbia, él señaló que en un evento en provincia.

“La conocí hace ocho años en un concierto en Huancayo. Sí me acuerdo, estaba en Huancayo porque ella conoce a Ángelo Fukuy y yo le pregunté cómo se llama ella, y me dijo Pamela, ahí la conocí", dijo.

Por su parte, la artista mencionó que fue un encuentro casual y nada más. “Sí me acuerdo como algo fugaz porque nunca hablamos”.

Pamela Franco y Christian Domínguez dan a conocer cuándo se conocieron. (Foto: Captura de América TV)

LANZAMIENTO DE “¡SE PONE BUENO!”

En agosto pasado, Latina lanzó un nuevo programa sabatino que era conducido por Christian Domínguez, Janet Barboza, Checho Ibarra, Diego Chávarri, Fresialinda y Pamela Franco.

Este habría sido para muchos el lugar donde nació el amor entre el cumbiambero y la muchacha, pues debido a la convivencia para las grabaciones, la atracción se habría hecho evidente; sin embargo, nadie podía dar por sentado un romance, pues en ese tiempo, él tenía una relación con la bailarina Isabel Acevedo.

PRIMER AMPAY

La quincena de octubre, el programa de Magaly Medina anunciaba por todo lo alto que iba a emitir un ampay de ambos cantantes de cumbia.

“¡Ampay! Christian Domínguez le es infiel a su adorada ‘Chabelita’. En noche de pasión y locura, el cantante se besa, se toma de la mano y se va de rumba con la cumbiambera Pamela Franco”, se escuchó en los avances de “Magaly TV, la firme”. Y así fue, las imágenes comprometían a ambos artistas.

Antes de que saliera el programa, el líder de la Orquesta Internacional anunció en “Válgame” que había terminado su relación de tres años con la popular Chabelita y negó que haya existido alguna traición. “No hay nada de infidelidad con el tema de Isabel, el término no ha sido por eso”.

Tras la difusión del ampay, él negó que le haya sido infiel a su expareja una y otra vez. “Es lo más triste porque no es evidente [un beso]. Eso me fastidia, de que no son pruebas evidentes”.

Luego de ello, Domínguez y Franco decidieron renunciar al programa sabatino. Pero, la “amistad” entre ellos continuó, ya que fueron vistos juntos en el gimnasio haciendo ejercicios.

Christian Domínguez y Pamela Franco son ampayados. (Foto: Captura Magaly TV La Firme)

SEGUNDO AMPAY

Aunque habían anunciado que los iban a captar más seguido por la amistad que tenían, nadie imaginó que el cumbiambero y la cantante de Alma Bella viajarían juntos a Chimbote, donde fueron captados nuevamente por unas cámaras.

Otra vez el programa de Magaly Medina mostró las imágenes en las que Domínguez y Franco se besan y bailan muy pegaditos en una fiesta.

Antes de la emisión del nuevo ampay, el cantante, fil a su estilo, usó sus redes sociales para pronunciarse. “Y dale con la matraca. Qué tanta vaina, qué joder, jaja”.

“SOMOS SALIENTES EXCLUSIVOS”

Tras la difusión de las imágenes comprometedoras, a Christian Domínguez no le quedó otra que salir a dar la cara para aclarar el tipo de relación que tenía con Pamela Franco.

“¿Quién te ha dicho que lo hemos negado?, no tampoco (somos pareja) yo lo he dicho hasta el cansancio, somos salientes exclusivos (…). No sé por qué tanta alharaca, somos salientes confirmados y vamos a seguir saliendo y si esto llega a buen puerto, esto va a ser oficializado”, dijo a los periodistas de la popular Urraca.

Al ser consultada, la intérprete de “Pobre rata” señaló que en esta etapa de su vida está buscando a un hombre que le sume en todos los sentidos.

Pamela Franco y Christian Domínguez mantienen una relación, aunque no la oficializan. (Foto: Instagram)

DOMÍNGUEZ Y FRANCO SE ENCERRABAN EN CAMERINOS

Durante su presentación en “El valor de la verdad”, Janet Barboza reveló que los cumbiamberos se encerraban en los camerinos de Latina.

“Christian conducía ‘Se pone bueno’ y Pamela era su coanimadora. Entonces, ustedes saben que los estilistas y peluqueros son los primeros en llevarte la noticia. Uno de ellos me dice: ‘Señora Janet, a que no sabe que Christian y Pamela comparten camerinos’. Me llamó mucho la situación”, dijo al mencionar que dicho espacios eran muy pequeños.

“Si es que ellos no tenían planeado enamorarse, el camerino iba a ser de todas maneras el lugar que se enamoren o que pase algo. Había dos silloncitos muy pequeñitos, un baño y un espejo (…). Imagínate Beto, en un día de grabación que demoraba entre 9 de la mañana y 8 de la noche, mientras los maquillaban y los peinaban era una convivencia”, señaló.

CELEBRAN ¿PRIMER MES JUNTOS?

Christian Domínguez y Pamela Franco celebraron su primer mes juntos a inicios de diciembre, algo que no convenció a muchas personas, pues tras la difusión del primer ampay a mediados de octubre, la mayoría considera que desde esa fecha debe contabilizarse el inicio de su romance.

Magaly Medina no dejó escapar nada y mostró el video que Domínguez compartió en su cuenta de Instagram, pero hizo especial énfasis en una tarjeta que le obsequió Franco al cantante. En este se observa un peculiar mensaje que confirmaría lo que ambos intentan ocultar: que ya son enamorados. “Porque desde conocí todo cambió y soy feliz. Feliz primer mes, mi hermoso”, se puede leer.

Pese a que Domínguez compartió los obsequios que la joven le hizo e incluso incluyó una fotografía de la tarjeta, evitó que se vea la parte en la que se menciona que celebran su primer mes juntos.

“Un domingo diferente, con un detalle hermoso de mi princesa... gracias por hacer que cada día sea especial... amor bonito”, fue la leyenda que escribió junto a sus obsequios.

FECHAS NO CUADRAN

En el programa “El show después del show”, Ethel Pozo y Renzo Schuller se refirieron a las publicaciones de los cantantes, quienes celebraron su amor. Según ambos conductores, las fechas no cuadran luego de que el programa de Magaly Medina difundiera las primeras imágenes en las que parecen darse un beso.

“Ellos protagonizaron un ampay el 16 de octubre. El 14 de noviembre no vino, nos dejó plantados. El 21 vino, pero dijo que eran salientes, pero el domingo 1 de diciembre celebraron un mes”, comentó la hija de Gisela Valcárcel.

Quien también se animó a hacer cuentas sobre la relación entre Christian Domínguez y Pamela Franco fue Schuller, aunque con su peculiar toque de humor. “Lo que pasa es que si retrocedes, debería ser del 1 de noviembre al 1 de diciembre (…). Cada 9 días es un mes para ellos”, comentó el exconductor del desaparecido reality “Combate”.

PAMELA FRANCO QUIERE TENER HIJO DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Pamela Franco, integrante de “Alma Bella”, dijo algo que dejó sorprendidos a los conductores del programa “El show después del show”. Y es que confesó que le gustaría tener hijos con el cumbiambero.

“No pega. Si me gustaría [tener un hijo con Christian Domínguez], pero es algo que se tiene que hablar dos personas. Estamos esperando”, comentó.

Asimismo, se refirió a su relación con el cantante. “Fue rápido y fuerte, solo voy a decir una palabra: estamos felices”.

