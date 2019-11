El boxeador y exintegrante de ‘Combate’, David ‘La Pantera’ Zegarra, brindó su versión sobre el accidente que causó la muerte de la señora Hilaria Ayala en el que se vio involucrada su camioneta. Zegarra detalló en El valor de la verdad que el vehículo era conducido por “Darwin”, un amigo personal a quien se lo alquilaba.

"Yo tenía una persona que hacía las funciones de mi chofer. [...] En un momento, agarra y me dice que si no uso mucho el carro, por qué mejor no se lo alquilaba y me daba un monto semanal y cuando yo necesite que me movilice lo hacía. Me pareció una buena idea. Entonces, las horas que yo entrenaba o iba a las reuniones que tengo, me llevaba y lo llamaba una hora antes para que me recogía", señaló.

“En agosto, llega Darwin a llevarme el dinero el domingo, me deja la maleta, me deja las cosas todo y se va. Llega el día lunes y no llegó para llevar a la bebe al colegio. Yo pensé que se había metido una huasca, entonces, para que no haya roche chapo mi taxi nomás y no hago bulla y me voy. El día martes igual y hasta que el día miércoles explota la bomba [se revela el accidente de tránsito]”, indicó.

Como se recuerda, el pasado 11 de agosto, Hilaria Ayala de 74 años fue atropellada en el cruce de las avenidas Velasco y Micaela Bastidadistrito en el distrito de Villa El Salvador por la camioneta del boxeador David ‘La Pantera’ Zegarra.

El trágico hecho fue captado por las cámaras de seguridad de los negocios ubicados en la avenida. En las imágenes se puede observar el preciso momento en que el vehículo se da a la fuga y no se detiene para ayudar a la mujer.

Pese a ello, los familiares de la víctima, aseguran que el vehículo supuestamente era conducido por el exintegrante de "Combate".

En otro momento, Zegarra confesó haber manejado en estado de ebriedad en diversas circunstancias luego de reuniones sociales. Sin embargo, indicó que eso se dio en otras circunstancias, puesto que no manejó su camioneta durante el accidente en Villa El Salvador.

Finalmente, Zegarra dijo sentirse responsable del accidente por haber prestado el carro a una persona que “fue muy cobarde” y no auxilió a la señora Hilaria Ayala. Aseveró que tiene pesadillas por este hecho y lamentó que “Darwin” no dé la cara ni asuma su responsabilidad por este hecho.