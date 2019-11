Luego que David ‘Pantera’ Zegarra se vio envuelto hace dos meses en la polémica tras haber sido acusado de haber atropellado a una mujer y causarle la muerte, el boxeador se sentará en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para contar la versión de los hechos.

En el adelanto del programa, el conductor le pregunta si es responsable la muerte de Hilaria Ayala, de 74 años, en Villa El Salvador y si después del accidente se escondió. A lo que se le escucha decir: “Si me tengo que ir preso me voy preso. Yo decía ahorita tumban la puerta, entran los policías, me enmarrocan y yo me mato (…). Me comporté como un cobarde”.

Asimismo, respecto al mismo tema le consulta si lo amenazaron de muerte tras el deceso de la septuagenaria y contó que le dijeron que le iban a meter un “fierrazo o bala en la cabeza”.

En otro momento, contó cómo un encuentro en el ring con Jonathan Maicelo terminó en una pelea de vale todo. Fue cuando se acercó a saludarlo y el boxeador conocido como la ‘Cobra’ le lanzó una cachetada y empezó la gresca.

La ‘Pantera’ también contó que se llegó a pelear con Christian Domínguez porque este último tenía un carácter muy explosivo y siempre paraba a la defensiva. “Cada vez que nos cruzábamos acabábamos en bronca”.

Algo que dejó desconcertado a Ortiz fue cuando el boxeador le contó que lo vetaron de un reality por ser “negro”. “En ese canal solo quieren blancos y bonitos. Hasta hoy me ha pasado que voy corriendo al carro y las señoras esconden su cartera”.

Zegarra recordó cuando el conductor de “El valor de la verdad” le hizo posar para tomarse fotos desnudo.

