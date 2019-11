El boxeador David ‘Pantera’ Zegarra se pronunció sobre el accidente en Villa El Salvador que causó la muerte de Hilaria Ayala, de 74 años. En “El valor de la verdad” señaló que su vida cambió completamente tras este suceso, pues se siente responsable de la muerte de la septuagenaria.

Durante su participación manifestó que, a pesar de tener una mentalidad fuerte, se le pasó por la cabeza la idea de quitarse la vida, pero por suerte tuvo un amigo que lo acompañó en todo momento. Incluso, contó que sale a las calles con capucha, por tal motivo irá al psicólogo para que le ayude a superar todo lo que está viviendo.

En otro momento, dijo que ha conversado con su pequeña hija para que sepa responder cuando sus amigos de la escuela le pregunten sobre el accidente y le digan que su papá es el responsable. “Una de las cosas por las que se me pasó quitarme la vida, fue porque no quería que ella me viera así”. A continuación, todas las preguntas que contestó sobre este caso.

La Pantera Zegarra, su hermano y Beto Ortiz en El valor de la verdad. (Foto: Instagram)

¿Has manejado en estado de ebriedad? Respuesta: Sí (Verdad)

“No borracho, ebrio. En reuniones sociales voy con el carro. Por lo que ha pasado no lo voy a volver a hacer. Muy poco manejo, las veces que lo he hecho he cometido ese error: saliendo de la discoteca, eventos. Se han dicho muchas cosas cuando periodistas han ido a mi casa, pensando que estaba en mi casa. Todos los periódicos me dicen que era tramposo. Cuando sale noticia estaba en la casa de [mi amigo] Víctor gracias a Dios porque sino me metía un balazo. Primero dijeron que yo estaba orden de captura, y me lo creí, pero era falso".

¿Te escondiste luego de la muerte de Hilaria Ayala? Respuesta: Sí (Verdad)

“Me asustó porque era inocente y además nunca pasé esa situación. Me han llevado por lunas polarizadas, dosaje etílico, pero nunca detenido. Para mí es espantoso, y encima por un delito que no lo he causado yo. Le conté a Víctor y fui a su casa, nos sentamos con mi abogado para dar una solución a lo que había pasado y pensar todo. Mi mamá me llama diciéndome que la prensa estaba en mi casa, yo no podía llegar ahí. Yo no quería que me encuentre la prensa porque iba a despotricar y decir cosas que no eran en el momento y quizás decía cualquier estupidez. No me oculté porque tenía la culpa, sino por lo que podía decir en mi cólera. Fueron 3 o 4 largos días encerrado, hasta que el viernes me llaman para decirme de la citación por no tener orden de detención”.

¿Te ha amenazado de muerte después del accidente? Respuesta: Sí (Verdad)

“Integrantes de la familia fallecida lo hicieron, pero no los culpo. Si fuera mi madre, es muy difícil ponerme en ese lugar. [Estoy seguro de que fueron ellos porque] a la hora que terminé mi manifestación era un grupo muy grande que estaban con la familia y me amenazaban diciéndome: ‘Te voy a matar’. Ahora acabo algunos temas y me meto la próxima semana a un psicólogo. Ha sido y es la pelea más difícil, pero no vamos a solucionarlo con amenazas, con pegarme, con atacar a un miembro de mi familia. Estoy arrepentido y dolido. Me ha golpeado mucho y me estoy defendiendo, mis amigos me están prestando dinero para hacerlo, yo no soy millonario. Yo no sé qué es lo quieren, cómo saberlo si cuando quiero acercarme me amenazan con meterme un fierrazo en la cabeza. Tenemos que buscar una forma porque no puedo vivir en paz”.

¿Eres el responsable de la muerte de Hilaria Ayala? Respuesta: Sí (Verdad)

“Me siento responsable porque es una vida la que se ha perdido, porque es mi carro la que atropelló, por el dolor que he causado a esa familia, me voy a sentir responsable toda mi vida. No se va a poder recuperar esa vida, ella es una madre de familia que debería estar en su casa en estos momentos. Quiero escuchar a esa familia, que dejen el odio y rencor a un lado y nos reunamos para conversar. Me arrepiento de no haber podido auxiliar a esa señora porque murió dos horas después del accidente, la persona que ocasionó la muerte es un cobarde. Yo soy responsable y no pongo peros, si va a haber una pena por eso, la voy asumir y no voy a excluirme de esa responsabilidad”.

¿Prefieres morir antes de estar preso? Respuesta: Sí (Verdad)

“En ese momento, la presión era tan grande. Me decía: ‘Ahora tumban la puerta, vienen los policías y me enmarrocan, la prensa me va a grabar, mi familia y todos me van a ver’. Se me cruzaron varias cosas por la cabeza pensé en matarme. Gracias a Dios tuve a alguien, menos mal no estuve solo. En realidad, si lo hubiera hecho hubiese sido un tonto. Nunca he sido débil de mente, pero en ese momento no sé qué me pasó. Me comporté como un cobarde, llámenlo como quieran. Fue el momento, lo mediático, la prensa. Esto se encuentra en proceso y a la hora que encontraron el carro le hicieron varios estudios, análisis, están llamando testigos. Esta investigación”.

Pantera Zegarra dijo que busca hablar con la familia de Hilaria Ayala para llegar a un acuerdo. (Foto: Instagram)

TODAS LAS PREGUNTAS QUE CONTESTÓ

1. ¿Te metió una cachetada Jonathan Maicelo?

Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Te peleaste con Christian Domínguez?

Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Le pegaste a Jenko del Río?

Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Es cierto que por las noches Maicelo se echaba sábila en el pelo?

Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Te consideras un chico atractivo para la televisión?

Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Te vetaron de un reality por ser negro?

Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Peleabas con guantes de trapo con tu hermano por cinco soles?

Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Fueron 250 soles tu primer sueldo como boxeador?

Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Has posado totalmente desnudo por dinero?

Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Metiste a tu hermano a un reality de televisión?

Respuesta: Sí (Verdad)

11. ¿Construiste una casa de estera para tu familia en Villa El Salvador?

Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Te abandonó tu padre a los tres años?

Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Odias a tu padre?

Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Has manejado en estado de ebriedad?

Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Te escondiste luego de la muerte de Hilaria Ayala?

Respuesta: Sí (Verdad)

16. ¿Te ha amenazado de muerte después del accidente?

Respuesta: Sí (Verdad)

17. ¿Prefieres morir antes de estar preso?

Respuesta: Sí (Verdad)

18. ¿Eres el responsable de la muerte de Hilaria Ayala?

Respuesta: Sí (Verdad)