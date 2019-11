El boxeador David ‘Pantera’ Zegarra aseguró que afronta su “pelea más difícil” luego de revelar que recibió amenazas de muerte tras ser acusado de atropellar y matar a una mujer en Villa El Salvador.

En su reciente participación en “El valor de la verdad”, el deportista señaló que recibió amenazas de muerte y que no puede andar por la calle sin capucha. Asimismo, dijo que tomará terapia psicológica porque no está bien”.

“Es muy difícil. Me pongo en los zapatos de ellos y tienen la razón. A la hora que terminé mi manifestación, era un grupo muy grande y estaban con la familia y me amenazaban. Yo no puedo andar por la calle sin capucha, acabo esto, mi documentación a una ONG y la otra semana me meto al psicólogo porque no estoy bien”, manifestó el boxeador.

“La presión ha sido muy dura. Ha sido y es la pelea más difícil aún. No vamos a solucionarlo con amenazas, no pegándome, ni atacando a alguien de mi familia. Estoy muy arrepentido y dolido. Mucho se habla de que porque tengo plata no voy preso, pero no soy millonario, yo me estoy defendiendo”, añadió.

Además, en una de las últimas preguntas, David ‘Pantera’ Zegarra confesó que se siente responsable por la muerte de la mujer de 74 años. “Estoy dando la cara”, precisó.