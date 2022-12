Sorpresa y mucha confusión fue lo que generó la influencer Pao Poulain cuando publicó unas historias en su cuenta de Instagram, en las que aparece ella en un mal estado y denunciando que está retenida en un lugar donde ha sido duramente golpeada, al punto de tener algunos moretones en su cara.

La esposa de Sergio Castrejón dejó a sus más de 550 mil seguidores con la boca abierta, pero en especial con muchísima preocupación en ellos, quienes exigen saber qué está ocurriendo con ella y conocer si está bien físicamente, ya que en dichas publicaciones se le notó con signos de haber sido violentada.

Sin embargo, luego de ello, la influencer mexicana no ha vuelto a aparecer en las plataformas digitales, dejando mucho misterio y provocando que su fandom se impaciente mucho más, pues más que certezas, quedan demasiadas dudas. Es por ello que en el presente artículo vamos a contar todo lo que, de momento, se sabe acerca de este caso.

¿QUÉ PASÓ CON PAO POULAIN?

Durante el segundo fin de semana de diciembre, Pao Poulain subió unas historias a su cuenta de Instagram, lo cual es demasiado normal si tenemos en cuenta de que es una influencer y debe compartir contenido de forma seguida. Sin embargo, todo cambió cuando nos percatamos de que no era un video normal, sino uno de denuncia.

La cuñada de Yuya aseguró que se encontraba encerrada en un hospital en contra de su voluntad, aunque no dijo el porqué. Según ella, la trasladaron a la fuerza y la golpearon. Es más, se animó a enseñar el gran moretón que tiene en uno de sus ojos, evidenciado que, efectivamente, hubo violencia de por medio.

“Estoy encerrada en un hospital en contra de mi voluntad, ni por alta voluntaria me dejan ir. Tengo la garganta irritada porque venía gritando, me trajeron en contra de mi voluntad y me golpearon tan fuerte que quedé con visión borrosa de todos los golpes”, fueron algunas de las palabras de Pao.

Su relato no terminaría allí, pues también confesó que su esposo, Sergio Castrejón, no sabía nada al respecto y no le permitieron subir a la ambulancia. Por si ello fuera poco, dio a conocer que ni siquiera le habían dejado entrar al establecimiento que estaría ubicado, según sus palabras, en la Ciudad de México.

Sacando todos los sentimientos que tiene en su interior por haber sido retenida a la fuerza, la influencer de 29 años aseguró que no perdonará jamás a las personas que han sido las causantes de que ocurra este problema.

“No dejaron subir a mi esposo a la ambulancia, estoy en la Ciudad de México, yo soy de Zacatepec y ni siquiera me estaban atendiendo. Es un hospital, no una prisión, yo no hice nada. Las personas que me hicieron todo esto, no voy a perdonar nada y no me van a ver nunca más. Yo hice todo y es muy injusto”, añadió.

Pao Poulain junto a su esposo, Sergio Castrejón (Foto: Pao Poulain / Instagram)

LA RESPUESTA DE SERGIO CASTREJÓN, ESPOSO DE PAO POULAIN

El hermano de Yuya, luego de haberse calmado un poco las aguas en redes sociales, usó su cuenta de Instagram para compartir un video de él hablando sobre lo que estaba sucediendo y el motivo de las publicaciones que había hecho su esposa denunciando que le quitaron su libertad y que la han agredido físicamente.

Sin embargo, el hombre de 36 años no entró en detalles y no otorgó la información que tanto deseaban los fans de la influencer, ya que solo fue hablando cosas generales, indicando que ambos están bien y que han tomado la decisión de mantenerse alejados de las redes sociales.

“Yo les digo que estamos sanos los dos, ahorita estamos bien. Más adelante, si se puede, les contaremos todo lo que pasó”, indicó el esposo de Pao, dejando más misterio a todo el caso.

¿PAO POULAIN ESTÁ EN UN PSIQUIÁTRICO?

Respecto a la ubicación actual de Pao Poulain, solo sabemos lo que ella contó en las historias que compartió. De acuerdo a esas declaraciones, se encuentra en un hospital ubicado en la Ciudad de México, aunque no mencionó el nombre del establecimiento ni la dirección o algo parecido.

Desde ese momento, han surgido varias teorías sobre el estado de salud y su ubicación, siendo la más mencionada una que asegura que ella estaría en un centro psiquiátrico y que su propia familia habría tomado la decisión de internarla allí sin haberle consultado antes debido a ciertos problemas que estaría atravesando.

Y es que se comenta que, desde el año pasado, ella está mal psicológicamente luego de que en noviembre sus dos bebés de tan solo siete meses de nacidos fallecieron, provocándole una profunda depresión.

Hasta el momento ese es el rumor más fuerte, pero no es confirmado y solo será cuestión de tiempo —no se sabe cuánto— para conocer cuál es la verdad del asunto, aunque ello dependerá si algún familiar quiera declarar y revelar lo que estaría aconteciendo.