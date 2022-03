¿Revivió la llama del amor? La actriz rusa Alina Boz, quien protagonizó la telenovela “No sueltes mi mano” y “Paramparça”, ha retomado su relación con el también actor y cantante Mithat Can Özer, con quien ahora habría empezado a convivir.

La actriz juvenil interpreta en “Paramparça: vidas cruzadas” a Hazal Gürpinar, una mujer egoísta, caprichosa, ambiciosa y muy materialista.

La telenovela turca se estrenó en la pantalla chica el 1 de diciembre de 2014 y llegó a su desenlace el 27 de marzo de 2017. La ficción se estrenó en España el 19 de julio de 2021 y se emite por Nova, teniendo una buena acogida.

¿POR QUÉ SE DICE QUE ALINA BOZ Y MITHAT CAN ÖZER VIVEN JUNTOS?

A finales de enero de 2022 se habló de que Alina Boz y Mithat Can Özer, habían terminado su relación de tres años. Ahora se habla de que se ha ido a vivir con él y que estarían dando los primeros pasos para unirse de manera formal.

Y es de que, de acuerdo con los medios turcos, la pareja habría alquilado una villa unifamiliar lejos de la ciudad, para mantenerse fuera de las miradas de la gente y de la prensa. La actriz siempre se ha caracterizado por ser muy discreta en su vida personal.

El lugar elegido es Zekeriyaköy, ubicado en el distrito Sarıyer del municipio de Estambul, y el precio del que se habla que pagan al mes son 45.000 liras (casi 3.000 euros).

La intérprete nacida en Rusia, que recientemente sorprendió a todos con un nuevo corte de pel, está a punto de estrenar la serie que protagoniza “Fancy Scarecrow”, junto a Çagatay Ulusoy.

¿POR QUÉ ALINA BOZ Y MITHAT CAN ÖZER SE HABÍAN SEPARADO?

En enero de 2022 se habló del fin de la relación de Alina Boz y Mithat Can Özer después de tres años de noviazgo, aunque ninguno de los dos lo había confirmado, ya que siempre han mantenido su relación de manera discreta.

De acuerdo con los medios turcos, los celos serían la causa del rompimiento de la protagonista de “No sueltes mi mano” con su pareja de 40 años, quien protagonizó la película “Everything Loves” y además es cantautor.

La noticia llamó la atención a los más de 4.4 millones de seguidores de la actriz de 23 años. Al parecer, Mithat Can Özer la estaría extrañando, pues en noviembre pasado colgó un mensaje en sus redes sociales, donde tiene más de 80 seguidores, una foto que tenía como mensaje “Wish You Were here” (Desearía que estuvieras aquí”). En los cometarios, uno de los internautas, le dice que es comprensible después de tres años de relación y otro vaticina que la relación se retomará. ¡Tuvo razón!

¿DE QUÉ TRATA “PARAMPARCA”?

La novela turca “Paramparça” se centra en la historia de Gülseren y Dilara, quienes dan a luz el mismo día, pero por situación distintas. La primera sufre un accidente, que provocó que se adelante su parto. Gülseren es llevada a un hospital privado por parte de los causantes del choque, para evitar que ella los denuncie.

Sin embargo, después de dar a luz, una de las enfermeras se equivoca y cambia los bebés. De esta manera, las niñas recién nacidas llegan a dos familias distintas, una adinerada y la otra no tan beneficiada, lo que desatará un conflicto quince años después, cuando se conozca la verdad.