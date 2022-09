Park Eun-bin vive su mejor momento. La actriz surcoreana es la protagonista de “Woo, una abogada extraordinaria”, el nuevo éxito de Netflix que se mantiene desde su estreno como una de las series más vistas en la plataforma. Esto, por supuesto, ha hecho que la atención del público se centre en la estrella de 30 años.

En “Woo, una abogada extraordinaria”, Park Eun-bin interpreta a Woo Young-woo, una abogada que tiene la Condición del Espectro Autista (CEA) y trabaja en un gran bufete de abogados. Además, la protagonista cuenta con un alto coeficiente intelectual de 164, con una memoria increíble y una forma creativa de pensar.

Con el éxito de K-drama, son muchos los que quieren saber más acerca de la protagonista; sobre todo, su vida personal. ¿Tiene novio? ¿Quién es? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Cuáles son sus pasiones? Son solo algunas de las preguntas que se hacen.

La actriz es la protagonista de "Woo, una abogada extraordinaria" (Foto: Park Eun-bin / Instagram)

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE PARK EUN-BIN?

Hasta el momento, Park Eun-Bin no ha brindado ninguna declaración oficial sobre su vida amorosa, pues es muy reservada en el ámbito privado, pues ha iniciado su carrera desde muy pequeña. Sin embargo, en una de sus entrevistas, la actriz coreana confesó que su tipo de hombre ideal sería alguien como el intérprete Kim Soo-hyun, protagonista de la serie “Está bien no estar bien”.

Por otro lado, desde hace algún tiempo, se rumorea que tuvo muy buena química y relación con una de su coestrella en “Choco Bank”. Se trataría del integrante de EXO, Kai, con quien compartió set de grabación. No obstante, los rumores se desvanecieron cuando el artista comenzó a salir con Krystal, miembro de la banda f(X).

Lo mismo ocurrió luego de su participación en “Do you like brahms” con Kim Min-jae y “Operation proposal” con “Yoo Seung-Ho”.

Asimismo, la actriz reveló que está soltera desde que nació, a pesar de tener 31 años. Si bien los fanáticos dudan de ello, Eun-Bin se avergüenza de la verdad. “Quiero ocultar el hecho de que no tengo experiencia en relaciones porque es vergonzoso”. No obstante, confesó que no le gusta que la llamen ‘la actriz sin novio desde que nació’, porque parece que algo anda mal con ella.

¿Cómo es el hombre perfecto para la actriz?

En una entrevista, Park Eun-Bin señaló: “Me gusta un hombre que sea puro y agradable, alguien que me cuide”. Además, dijo que “Quiero un hombre que me apoye y me comprenda mientras hago las cosas que amo”.

¿Por qué no piensa casarse?

Debido a que empezó en la actuación cuando tenía cuatro años, decidió enfocarse en su carrera y en estudiar para mantener buenas calificaciones en la escuela. Para la actriz, el trabajo se ha convertido en su principal prioridad en la vida en lugar de buscar a alguien con quien estar.

En cuanto al matrimonio, la actriz dijo: “El amor es tan extraño para mí. Creo que todavía no sé su verdadero significado”. También confesó que no cree que pueda lograr nada con las citas, y mucho menos casarse.