“Pasajero inesperado” (“Stowaway”, en su idioma original) sigue la historia de una tripulación de una nave espacial, dirigiéndose a Marte, quienes descubren, poco después del despegue, a una persona que se ha embarcado clandestinamente en el viaje. La cinta de suspenso y ciencia ficción está coescrita y dirigida por Joe Penna.

La presencia del polizón en “Stowaway” provoca riesgos severos en la misión, diseñada para tener recursos necesarios y específicos solo para los miembros de la tripulación, por tanto, su presencia educe los niveles de oxígeno y alimentación de la misma. Con un desenlace potencialmente fatal para todos en la nave, la tripulación se ve obligada a enfrentar una decisión imposible: expulsarlo al espacio o buscar la manera en que la nave puede generar recursos para un miembro más, así como conocer la historia del extraño.

¿Cómo se resuelve el dilema de “Pasajero inesperado”? A continuación todos los detalles del final de la nueva película de Netflix protagonizada por Anna Kendrick (Zoe), Toni Collette (Marina), Daniel Dae Kim (David) y Shamier Anderson (Michael).

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE “STOWAWAY”

Una misión en el futuro está dirigida al espacio exterior por una compañía llamada Hyperion. Esta vez, una tripulación está en un viaje que durará dos años: la comandante Marina Barnett (Toni Collette), que se dirige a su tercer y último viaje al gran planeta rojo; junto a ella se encuentra la joven médica, Zoe Levenson (Anna Kendrick) y el biólogo David Kim (Daniel Dae Kim).

Sin embargo, la misión se topa con un obstáculo camino hacia el cosmos: por alguna razón, se ha metido a un hombre dentro de un compartimento en la parte más importante de la nave. Cae del techo, encima de la comandante Barnett. Su nombre es Michael Adams (Shamier Anderson), también conocido como el polizón. Su arnés está envuelto alrededor del CDRA (Ensamblaje de Eliminación de Dióxido de Carbono) y cuando se cae, lo destruye. Este es el sistema de soporte vital. Los problemas aparecen cuando los suministros para soportar el viaje se van limitando.

La trama no ofrece ninguna explicación sobre cómo o por qué Adams terminó allí. No hay una razón oculta, no escapa de su pasado, presente o fututo. La tripulación simplemente acepta que fue un lamentable accidente. De hecho, “Stowaway” está más interesado en contar una obra de moralidad y en cómo los pasajeros lidian con el hecho de que puede que no haya suficiente oxígeno a bordo para que todos sobrevivan.

¿Qué sucede, entonces? Los jefes de Barnett le dicen que no hay nada que puedan hacer, no pueden enviar una nave de suministros porque el oxígeno se habrá agotado para cuando llegue a su ubicación. Y ahora solo tienen suficiente para dos pasajeros. Por tanto deberá de actuar por instinto y experiencia.

Entonces, hace que Kim use el conjunto completo de microvegetales que está cultivando y la mitad de sus algas para generar suficiente oxígeno para ayudar a contrarrestar la acumulación de dióxido de carbono en la nave. Aunque se opone, el biólogo termina haciéndole caso. El primer lote aumenta la cantidad a la mitad de lo que necesitan. Por ello, rompe la segunda mitad de las algas que salvan vidas, pero no hace falta.

Se estropea casi de inmediato, y ahora solo tienen suficiente para tres pasajeros. La comandante se ofrece a ser ella misma el rapé porque es la líder de la misión. Podrían usar la fuerza de Marte para hacer girar la nave y enviar un piloto de la colonia para ayudarlos a aterrizar. Eso, sin embargo, es demasiado arriesgado. La única opción es matar al polizón, porque él es la razón detrás de este lío y, sobre todo, nunca ha tenido la formación o la educación para esta misión. Zoe, sin embargo, no lo acepta y tras una discusión con la tripulación, tres días después decide ser ella quien vea si queda suficiente oxígeno en el Kingfisher atado a 450 metros encima de la nave. El tanque se usó para el lanzamiento y no hay forma de saber cuánto queda sin arriesgar su vida.

QUIÉN MUERE AL FINAL DE “STOWAWAY”

Decididos a salvar sus vidas, Zoe y Kim se las arreglan para trepar la nave y llenarse de oxígeno, lo suficiente para una tercera persona, y conseguir un cilindro más para Adams. Están a mitad de camino con el último cuando suena una alarma de llamarada solar, lo que les da solo 20 minutos para regresar a la nave.

La dificultad los obliga a dejar un cilindro de oxígeno y cuando regresan a la nave Zoe se resbala, y el aparato que logró rescatar se desliza de sus manos hacia lo profundo y desconocido. Todo ha sido en vano. La tripulación se siente derrotada. La única opción es elegir a dos personas o alguien vuelve a salir para intentar conseguir el último cilindro. El único problema es que la radiación de la llamarada solar matará a cualquiera, horas después de entrar a la atmósfera.

Zoe se ofrece como voluntaria para ir, pero antes le dice a Kim que regrese a casa y tenga una familia, pero que envíe a uno de sus hijos a Yale. Se las arregla para llenar un tanque y regresa, pero la radiación la está matando. Se sienta a mirar el espacio mientras muere de radiación espacial, observando la luz que se aleja de la llamarada solar. Deja el tanque de oxígeno en la parte superior de la nave para la tripulación que ahora está a salvo.

QUÉ SIGNIFICA EL FINAL

Si bien un giro en la trama podría haber hecho que esta película sea un poco menos predecible, lo que ves es lo que obtienes con “Stowaway”.

Todos son exactamente quienes dijeron ser y, a diferencia de la pequeña anécdota del personaje de Anna Kendrick sobre ser la peor salvavidas del mundo, nadie viene a rescatarla al final de la película. Todo lo que vemos es la luz que se aleja de la tormenta solar mientras el traje de Zoe se desintegra y ella lucha por respirar.

Zoe ha logrado salvar a la tripulación y quizá logran llegar a salvo a Marte para llevar a cabo la misión de sustentar la vida en el planeta, los primeros pasos para poder llamar a Marte un segundo hogar para la humanidad.

Sin embargo, la película termina antes de que veamos que eso ocurra, por lo que depende de cuán positiva sea su perspectiva si llegan al planeta rojo, o si el sacrificio de Zoe fue en vano.