A pesar de estar intranquila por la aparición de Muriel Caballero (Camila Rojas), en el décimo tercer episodio de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, Rosario Montes (Zharick León) se presenta en el escenario del bar Alcalá para demostrarle a su hija que no lo tiene miedo.

Más tarde, la cantante permite que Muriel se quede en su casa y acuerdan aclarar las cosas al día siguiente. Mientras Rosario se niega a abandonar San Marcos, la hija de Samuel Caballero insiste en llevarla de regreso. Al parecer la guerra está declarada.

Por lo pronto, acuerdan una tregua de tres días, lo que a Rosario le parece una eternidad, ya que no puede ver a Juan David (Bernardo Flores). No obstante, Muriel le advierte que si no regresa Samuel es capaz de destruirla.

Muriel y Rosario se enfrentan en el nuevo capítulo de la temporada 2 de "Pasión de gavilanes" (Foto: Telemundo)

LOS MELLIZOS SON SOSPECHOSOS DE OTRO ASESINATO

En otro momento del nuevo episodio de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, la policía irrumpe en la hacienda de Norma Elizondo (Danna García) y Juan Reyes (Mario Cimarro) para verificar si los mellizos están en casa, ya que son sospechosos de la muerte de Pascual Carreño, quien fue asesinado poco después de decirle a su sobrino Félix que sabía por qué mataron a su hermano Genaro.

Aunque Erick (Sebastián Osorio) y León (Juan Manuel Restrepo) estaban en casa la muerte de ese hombre complica más la situación de los mellizos, que están cada vez más nerviosos. En tanto, Juan y Norma acuden a la estación de policía para averiguar más del nuevo crimen y para asegurar que sus hijos no están involucrados.

La policía continúa investigando, pero aún no hay ninguna pista. ¿Qué descubrió Pascual? ¿Quién lo asesinó? ¿Su familia está involucrada o realmente son las víctimas? ¿Dónde está Adela Carreño?

Félix Carreño busca a su tío Pascual tras recibir una llamada, pero lo encuentra muerto (Foto: Pasión de gavilanes/ Telemundo)

LOS REYES ELIZONDO HACEN LAS PACES

Después de la visita de policía, Juan David les muestra su apoyo a sus hermanos y se disculpa por su actitud los últimos días. Asimismo, Sara (Natasha Klaus) llega a su casa les dice que los quiere y se reúne con Norma para hablar de los problemas familiares.

Además, le comenta que vio a una mujer merodeando por los terrenos de Jimena (Paola Rey). Obviamente, se trata de Romina, quien fue a encontrarse con uno de los empleados de la hacienda Reyes Elizondo. ¿Descubrirán el secreto de Óscar (Juan Alfonso Baptista)?

Por otro lado, en este capítulo de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, Demetrio Jurado (Alejandro López), que sigue frecuentando a Gabriela (Kristina Lilley), presencia uno de los delirios de don Martín y sugiere internarlo en un sanatorio.