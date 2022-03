¿Qué pasó en el capítulo 16 de “Pasión de gavilanes” 2? Luego que Muriel decidiera quedarse con su madre en San Marcos, la hija de Rosario Montes sale al pueblo de compras y por un descuido de Juan David termina en el hospital. El hijo de Norma y Juan la ha atropellado. Por otro lado, Óscar no puede guardar más su secreto y está a punto de contarle la verdad a Jimena.

En el capítulo anterior de “Pasión de gavilanes” 2, Jimena no resiste la curiosidad y visita la cabaña que está en los límites de sus terrenos. Allí se encuentra con Romina, quien intenta atacarla con un cuchillo, pero es detenida por la Gitana. Después de una conversación, la Elizondo se va del lugar, aunque intranquila. Luego Óscar intenta descubrir lo que realmente pasó. El remordimiento lo atormenta. ¿El menor de los Reyes está dispuesto a decirle a su esposa que tiene un hijo con otra mujer?

Por otro lado, las hermanas Elizondo están peleadas con su madre. Gabriela Acevedo se deja convencer por Demetrio e intenta llevar a don Martín en un sanatorio, decisión que disgusta a sus hijas. Después de una reuinión familiar, deciden que el abuelo se quedará un tiempo en la hacienda de Norma y Juan. Allí, el patriarca se siente más cómodo y es bien recibido por sus nietos, que le hacen pasar un momento divertido, tal y como se vio al inicio del capítulo 16 de “Pasión de gavilanes” 2.

Norma enfrenta a su madre, quien intenta internar en su sanatorio a Don Martín (Foto: Telemundo)

JUAN DAVID ATROPELLA A MURIEL

Cuando Muriel salía de la tienda de Jimena, a donde llegó con Andrés para comprarse ropa, la hija de Rosario es atropellada por Juan David. Asustado, el primogénito de Juan Reyes la lleva al hospital, pero en el camino la joven se recupera del impacto. Ambos terminan viéndose cara a cara y recordando el momento en el que se conocieron. ¿Acaso florecerá el amor entre ellos? ¿Dónde quedará Rosario Montes?

Muriel no quiere quedarse en el hospital porque si su madre se entera causará un gran problema. Por eso, la joven decide llamar a Gunter para que guarde su secreto. Las cosas iban saliendo bien, hasta que Andrés le cuenta la verdad a Rosario. Tras ello, la cantante va al hospital y se encuentra con Juan Reyes, a quien en principio le echa la culpa por lo que pasó. Sin embargo, descubre que el tipo que la atropelló en realidad fue su hijo.

Juan David lleva al hospital a Muriel luego de atropellarla (Foto: Telemundo)

Después de calmarse, Juan y su hijo hablan con Rosario y llegan a un acuerdo. La cantante no pondrá la demanda y tampoco permitirá que Juan David se haga cargo de los gastos, pues entiende que todo ha sido un accidente. Montes no puede ocultar su deseo de volverlo a tener y le invita a su casa. Aún tiene esperanza de tener un encuentro con el joven, pero lo que no sabe es que ahora su hija también parece estar interesado en él. ¿Juan David será el motivo de los próximos desencuentros entre madre e hija?

ÓSCAR INTENTA CONTAR SU VERDAD

En medio de todo, Óscar y Jimena viven su propio drama. El menor de los Reyes tiene un secreto que lo atormenta cada día más, mientras que su esposa intenta descubrir qué es lo que pasa con él. Después de visitar la cabaña de Romina, ambos tendrán una seria conversación. Óscar quiere contarle su secreto, y cuando está a punto de hacerlo, Jimena recibe una llamada de Andrés y le cuenta lo que pasó con Muriel. Finalmente, la revelación no se da, pero todo parece indicar, que pronto se descubrirá la verdad. ¿Cuál será el destino de esta pareja?