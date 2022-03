¿Cómo ver “Pasión de gavilanes” 2 - Capítulo 19? Desde que se estrenó la segunda temporada de “Pasión de gavilanes, las intrigas y nuevas revelaciones continúan sorprendiendo a todos sus seguidores, quienes esperan con ansias ver un nuevo episodio de la exitosa telenovela. Y no es para menos, ya que la confesión de Andrés Reyes y el plan de Rosario Montes contra los mellizos dejó boquiabierto a todo el mundo.

A ello se suma la advertencia que le hace Gabriela Acevedo a Sara Elizondo respecto a Nino, el nuevo trabajador de su hacienda, de quien dice es un hombre peligroso, pero ella prefiere no escucharla y conservar al amigo de su hija.

Ante este y otros acontecimientos, los fanáticos de la producción, protagonizada por Mario Cimarro, Danna García, Juan Alfonso Baptista, Paola Rey, Michel Brown y Natasha Klauss, junto a una nueva generación de gavilanes, desean conocer qué ocurrirá con los personajes en el siguiente capítulo. A continuación, te contamos lo que debes saber y cómo verlo por Telemundo.

Cuando Juan David y Muriel se quedan atrapados en el ascensor. ÉL le hace una confesión. (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASÓ EN “PASIÓN DE GAVILANES” 2 - CAPÍTULO 18?

Al no poder confesar su gran secreto, Óscar Reyes intenta tranquilizar a Jimena, quien aterrada le asegura que vio una sombra en su ventana y se trataría del niño que vive en los límites de su propiedad; es decir, Duván. Aunque él sale a investigar y no encuentra nada, piensa que todo es producto de la imaginación de su esposa, pero lo no sabe es que todo es un plan de Romina. ¿Será que ella logra destruir este matrimonio de una vez por todas? ¿Cómo lo hará y para qué necesita una escopeta?

Por otro lado, no se sabe bien qué tramaba Rosario Montes cuando intentó tender una trampa a los mellizos, a quienes pensaba acusar ante la policía por invadir su propiedad, pero todo se cae porque ellos son amigos de su hija. Debido a que no logra su cometido, ¿cuál será su siguiente estrategia para perjudicarlos?

Romina está obsesionado con Óscar y cree que tarde o temprano dejará a Jimena. ¿Logrará separarlos? (Foto: Katherine Porto/Instagram)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 19 DE “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

La inocente relación de la hija de Sarita para ayudar a cumplir sus sueños a Nino podría poner en riesgo a Juan y Norma, ya que ella todo se trataría de una patraña. Ante la desconfianza que se genera, mandan a que Juan David revise las cámaras.

En otro momento, Gabriela presenta a Demetrio ante Jimena y Oscar. Ella asegura que no le parece ser una acosador, a lo su esposo duda un poco y va con cuidado.

Más adelante, Demetrio está hablando por teléfono con alguien y se escucha decir que pueden dañarle el negocio y quiere a Nino fuera.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2?

El nuevo capítulo de “Pasión de gavilanes” 2 será estrenado este viernes 11 de marzo, a las 10:00 pm (hora del este) en Estados Unidos.

Si te encuentras en Estados Unidos, puedes ver el episodio por Internet en la misma página de Telemundo. Solo ingresa aquí para acceder a todos los capítulos de la temporada y al material adicional que está habilitando el canal.

¿CÓMO VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2 SI NO ESTOY EN ESTADOS UNIDOS?

Si no resides en Estados Unidos, solo puedes esperar el lanzamiento de la nueva temporada a través de canales por confirmar. Al menos se espera que los nuevos capítulos lleguen a Netflix tras su emisión completa por Telemundo.

En el caso de España, “Pasión de gavilanes” 2 fue estrenada el miércoles 16 de febrero por Telecinco y transmite cada miércoles capítulos nuevos desde las 22:50 hasta las 1:15 horas. Además, tiene repeticiones diarias en Divinity a las 15:30 horas.

¿CÓMO VER LOS CAPÍTULOS ORIGINALES DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Los 188 capítulos de la primera temporada de “Pasión de gavilanes” están disponible en Netflix.