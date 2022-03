¿Qué pasó en el capítulo 20 de “Pasión de Gavilanes” 2? Después del asalto a la hacienda de Sarita, que terminó con Nino gravemente herido, Los Reyes Elizondo viven un nuevo drama, que traerá algunas consecuencias. En tanto, Juan David se sentirá cada vez más atraído por Muriel, mientras la obsesión de Rosario por él llegará al límite.

En el capítulo anterior de “Pasión de gavilanes”, Demetrio Jurado se muestra como héroe en el ataque a la hacienda de Sara Elizondo, pero su verdadero plan es acabar con Nino, el joven del que Gaby Reyes está enamorada, pues es un obstáculo para lo que realmente busca: hacerse del dinero de Gabriela Acevedo. Pero las cosas no salen bien y tendrá que ver otra manera de terminar su trabajo. ¿Cuál será su siguiente paso?

En medio de todo, como si no hubieran aprendido la lección, los mellizos de Juan y Norma vuelven a meterse en problemas con Rosario Montes, esta vez al intentar acercarse a Muriel. Afortunadamente, las cosas no llegan a mayores y salen librados del asunto. Por otro lado, Erick y León se sienten rechazados, pues a raíz de la muerte del profesor Genaro Carreño, sus padres no cuentan con ellos para los asuntos familiares. Sin embargo, se las ingeniarán para involucrarse.

¿Qué traerá entre manos Demetrio? (Foto: Telemundo)

¿QUÉ HARÁ DEMETRIO CON NINO?

Demetrio no parará hasta llegar a deshacerse de Nino. El joven está gravemente herido y quiere ultimarlo, para ello buscará la forma de saber dónde está. Una vez más, el hacendado persuade a Gabriela y le hace saber que se siente apenado por cómo sus hijas y su familia lo tratan. Victimizarse lo ayuda, pues otra vez recibirá el apoyo de la madre de las Elizondo y la pondrá en su contra.

Mientras tanto, Gaby sufre por Nino. Regresa al lugar donde lo encontró y llora por él. Los mellizos, que no obedecen las órdenes de sus Juan y Norma de quedarse en la hacienda, van con su prima y la consuelan. Gaby abre con ellos y les confiesa que siente algo especial por el joven. Es por ello que León y Erick están dispuestos a ayudarla y llevarla al hospital donde se encuentra Nino.

Gaby abre su corazón con los mellizos. Erick y León le dan su apoyo (Foto: Telemundo)

LOS PLANES DE ROMINA

Por otro lado, la obsesión de Romina Clemente por separar a Jimena y Óscar la llevan a buscarlos en su casa; sin embargo, sus planes se ven interrumpidos, por lo que maquina otro, uno más peligroso que involucra a su hijo Duván. ¿Qué se trae entre manos? La mujer le dice al pequeño que entre en su casa y se gane la confianza de la menor de las Elizondo, que sienta que lo quiere y cuando menos lo imagina, realizan el golpe, para acabar con ella, mientras le muestra un frasco con una sustancia desconocida.

Más tarde, la Gitana, su madrina, se muestra preocupada por lo que pueda hacer Romina, a quien advierte que sin las cosas no salen como ella quiere, podría perderlo todo. ¿Le hará caso Romina? ¿Qué contiene ese frasco? ¿Acaso piensa acabar con la vida de Jimena? Si el plan llega a concretarse, sabremos si pudo separar al padre de su hijo y su esposa.

Romina tiene un plan para separ a Óscar y Jimena (Foto: Telemundo)

SARITA MARCA DISTANCIA CON SU MADRE

Sara y Gaby se encuentran preocupadas por la situación, y se les sumará un nuevo problema. Gabriela llega a su casa para recriminarles la forma en que trataron a Demetrio y por dejarlo a un lado en la reunión con los hacendados de la región. Además, les pide que se disculpen con él por ellos, algo que ni su hija ni su nieta piensan hacerlo.

Ante el reclamo de Gaby, su abuela intenta darle una cachetada, pero Sarita interviene antes que eso suceda. La mayor de las Elizondo marca distancia con su madre y le dice que no permitirá que intervenga en sus asuntos ni mucho menos dejará que maltrate a su hija, como hizo en el pasado con ella y sus hermanas.

Sarita se enfrenta a su madre (Foto: Telemundo)

JUAN DAVID RECHAZA A ROSARIO MONTES

Juan David llega al Bar Alcalá para ver a Muriel, pero ella no está. Rosario llega y lo invita a pasar. Cuando están solos, la cantante intenta seducirlo y le pide que se quede a pasar la noche. La obsesión de la mujer llega al límite y le confiesa todo lo que siente por él, pero el joven Reyes no deja que avance. De inmediato, le aclara la situación y luego de decirle que no piensa quedarse, le advierte que él no siente nada por ella, que lo suyo solo fue algo de una noche.

Rosario no cree lo que está escuchando, no cree si quiera que Juan David no esté enamorado de ella. Algo que el joven le repite una y otra vez. Ante la negativa de quedarse, la cantante lo besa. El momento es interrumpido por Andrés, quien logra verlos juntos. A la salida del bar, el hijo de Juan y Norma se encuentra con Muriel y vuelve a pasar lo que siempre sucede cuando están juntos. ¿Es amor o solo una ilusión? ¿Rosario se resignará a perder a su joven amante?