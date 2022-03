Juan David rechaza a Rosario Montes, quien está obsesionada por el hijo de Juan y Norma. La cantante le confiesa su amor, pero él le dice que no siente nada por ella, que no recuerda nada de la noche que pasaron juntos y que no volverá a repetirse. ¿Cuál será la reacción de la ‘Fiera inquieta’? ¿Se resignará a perderlo? ¿Juan David está enamorado de Muriel?

Por otro lado, el ataque a la hacienda de Sara Reyes trae algunas consecuencias. Gaby sufre por Nino, que resultó herido en el asalto; mientras que ella deberá enfrentar a su madre, quien está cegada por las cosas que Demetrio le ha metido en la cabeza. Sarita marcó distancia con Gabriela, pero, ¿será suficiente para detener los verdaderos planes del hacendado?

Poco a poco, la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” va desvelando más detalles de cada personaje, pero son, din duda, los hijos de los protagonistas quienes están tomando las riendas de la historia. Mientras los mellizos Erick y León, luchan por demostrar su inocencia, Juan David se interpone entre Rosario y su hija, Muriel. En tanto, los hijos de Franco y Sarita, viven su propio drama, así como lo hacen Jimena y Óscar y el hijo secreto de este.

Rosario Montes, más obsesionada que nunca le confiesa a Juan David que está loca por él (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASARÁ EN “PASIÓN DE GAVILANES” 2 - CAPÍTULO 21?

La paz y tranquilidad están lejos de llega a la hacienda de los Reyes Elizondo. Sin embargo, Juan y Norma dejarán un rato de lado todos los problemas y darán rienda suelta a la pasión. Por su parte, Sarita no puede ocultar más su soledad y empieza a extrañar a Franco, la llama del amor todavía sigue ardiendo. ¿Estará Franco más cerca de lo que ella imagina?

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2?

El capítulo 21 de “Pasión de gavilanes” 2 se estrenará el martes 15 de marzo, a las 10:00 pm (hora del este) en Estados Unidos.

Si te encuentras en Estados Unidos, puedes ver el episodio por Internet en la misma página de Telemundo. Solo ingresa aquí para acceder a todos los capítulos de la temporada y al material adicional que está habilitando el canal.

Juan Reyes y Norma Elizondo en "Pasión de gavilanes" 2 (Foto: Telemundo)

¿CÓMO VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2 SI NO ESTOY EN ESTADOS UNIDOS?

Si no resides en Estados Unidos, tendrás que esperar el lanzamiento de la nueva temporada a través de canales por confirmar. Al menos se espera que los nuevos capítulos lleguen a Netflix tras su emisión completa por Telemundo.

En el caso de España, “Pasión de gavilanes” 2 fue estrenada el miércoles 16 de febrero por Telecinco y transmite cada miércoles capítulos nuevos a las 22:50. Además, tiene repeticiones diarias en Divinity a las 15:30 horas.

¿CÓMO VER LOS CAPÍTULOS ORIGINALES DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Los 188 capítulos de “Pasión de gavilanes” de la primera temporada están disponible en Netflix. De momento, los episodios de la continuación se pueden ver en Estados Unidos a través de la señal de Telemundo.