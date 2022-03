Romina está tan empeñada por separar a Óscar Reyes de Jimena que no durará incluso en manipular a su hijo Duván para que coloque una extraña sustancia en la comida de la menor de las Elizondo. Su salvaje obsesión la cegará, pero cumplirá su cometido: la esposa de Óscar termina en el hospital intoxicada. Afortunadamente, las cosas no llegan a mayores. ¿Qué hará la mujer cuando se entere que su plan no funcionó? ¿Descubrirán que el niño está involucrado? ¿Cómo reaccionará Óscar cuando se entere quién estuvo detrás de todo?

Por otro lado, después del romántico recuerdo de Sara Elizondo en el capítulo 21 de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, Franco Reyes aparece en un flashback de Óscar. En esa escena, el menor de los Reyes se alegra por el cariño que le tiene a sus sobrinos y le pide que si algún día le pasa algo los cuide y proteja; palabras que preocupan a su hermano, quien le dice pide que confíe en él si tiene algún problema, no obstante, Franco cambia de tema. ¿Por qué se estaba despidiendo y encomendando a sus hijos? ¿Qué sabe Óscar sobre su desaparición?

Además, las investigaciones sobre el asesinato al profesor Genaro Carreño siguen en marcha. Por sugerencia de Óscar, Erick y León evalúan la posibilidad de acudir a la policía por las constantes llamadas de un extorsionista. Sin embargo, tras recibir un video donde aparecen golpeando y atando al profesor a una silla, cambian de opinión y prefieren no decir nada. ¿Quién grabó el video? Los mellizos no tienen tiempo para pensar en la identidad de esa persona o sus motivaciones, pues deben conseguir una gran suma de dinero para callar a la persona que los extorsiona.

¿QUÉ PASARÁ EN “PASIÓN DE GAVILANES” 2 - CAPÍTULO 25?

Mientras cada familia vive su propio drama, Juan David y Muriel deciden olvidarse del resto y concentrarse en lo que realmente están sintiendo. Lejos de todos, no dudan en demostrar su amor. De otro lado, Juan Reyes comienza a sospechar de Óscar, pues no le gusta cuando comienza con sus misterios y quiere descubrir qué es lo que se trae entre manos. Lo que el esposo de Norma no sabe es que su hermano está ayudando a los mellizos en el caso de la muerte del profesor. ¿Se viene acaso una pelea entre los hermanos Reyes?

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2?

El capítulo 25 de “Pasión de gavilanes” 2 se estrenará el lunes 21 de marzo, a las 10:00 pm (hora del este) en Estados Unidos.

Si te encuentras en Estados Unidos, puedes ver el episodio por Internet en la misma página de Telemundo. Solo ingresa aquí para acceder a todos los capítulos de la temporada y al material adicional que está habilitando el canal.

¿CÓMO VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2 SI NO ESTOY EN ESTADOS UNIDOS?

Si no resides en Estados Unidos, tendrás que esperar el lanzamiento de la nueva temporada a través de canales por confirmar. Al menos se espera que los nuevos capítulos lleguen a Netflix tras su emisión completa por Telemundo.

En el caso de España, “Pasión de gavilanes” 2 fue estrenada el miércoles 16 de febrero por Telecinco y transmite cada miércoles tres capítulos nuevos a las 22:50. Además, tiene repeticiones diarias en Divinity a las 20:00 horas.

¿CÓMO VER LOS CAPÍTULOS ORIGINALES DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Los 188 capítulos de “Pasión de gavilanes” de la primera temporada están disponible en Netflix. De momento, los episodios de la continuación se pueden ver en Estados Unidos a través de la señal de Telemundo.