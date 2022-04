Después de la separación con Norma, Juan se muda a la casa de su suegra, prometiendo que volverá solo sí su esposa se lo permite. Esto ha sido aprovechado por Albin Duarte, quien está interesado en la Elizondo desde la primera vez que lo vio, lo que le ha llevado a enfrentarse a Reyes.

En el capítulo 36 de “Pasión de gavilanes” 2, Juan confronta a Albin y le dice que sabe algo de él y no piensa callar más. En la conversación, el caballista le confiesa que siente algo especial por Norma y no niega estar enamorada de ella. Incluso, revela que está siendo correspondido. Palabras que enfurecen a Reyes, quien está a punto de golpearlo. No obstante, Duarte le asegura que no le conviene que se monte un espectáculo de algo privado. ¿Qué hará Juan al respecto?

Por otro lado, Jimena Elizondo descubre que alguien entró a su casa e hizo algunos destrozos. o deja de pensar en quién pudo ser y sospecha del único desconocido que ha entrado a su hogar los últimos días: Duván, el hijo de Óscar Reyes. En efecto, el niño le robó las llaves a pedido de su madre Romina y la mujer fue ella quien se metió sin permiso. Pero el pequeño no dice nada y se va asustado por las acusaciones, asegurando que no volverá nunca más.

Jimena y Duván en el capítulo 36 de la segunda temporada de "Pasión de gavilanes" (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASARÁ EN “PASIÓN DE GAVILANES” 2 - CAPÍTULO 37?

Juan y Muriel viven su amor al máximo a espaldas de Rosario Montes. Sin embargo, la cantante descubre lo inevitable. Mientras que los celos siguen invadiendo a Juan Reyes, quien no es capaz de soportar ver a su esposa con Albin. Cada vez siente que se aleja de Norma y eso lo llevará a cometer un grave error. ¿Qué será capaz de hacer Juan por recuperar el amor de Norma? ¿Acaso piensa acabar con Duarte de una vez por todas? ¿Y qué hará Rosario Montes al descubrir que su hija es el amor de su loca obsesión?

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2?

El capítulo 37 de “Pasión de gavilanes” 2 se estrenará el miércoles 6 de abril, a las 10:00 pm (hora del este) en Estados Unidos.

Si te encuentras en Estados Unidos, puedes ver el episodio por Internet en la misma página de Telemundo. Solo ingresa aquí para acceder a todos los capítulos de la temporada y al material adicional que está habilitando el canal.

Juan enfrenta a Albin y descubre que el caballista siente algo por Norma y que su esposa le ha correspondido (Foto: Telemundo)

¿CÓMO VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2 SI NO ESTOY EN ESTADOS UNIDOS?

Si no resides en Estados Unidos, tendrás que esperar el lanzamiento de la nueva temporada a través de canales por confirmar. Al menos se espera que los nuevos capítulos lleguen a Netflix tras su emisión completa por Telemundo.

En el caso de España, “Pasión de gavilanes” 2 fue estrenada el miércoles 16 de febrero por Telecinco y transmite cada miércoles cinco capítulos nuevos a las 22:00. Además, tiene repeticiones diarias en Divinity a las 20:00 horas.

¿CÓMO VER LOS CAPÍTULOS ORIGINALES DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Los 188 capítulos de “Pasión de gavilanes” de la primera temporada están disponible en Netflix. De momento, los episodios de la continuación se pueden ver en Estados Unidos a través de la señal de Telemundo.