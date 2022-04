Juan y Norma se han reconciliado y buscan fortalecer su matrimonio. Después de los acontecimientos ocurrido con Albin y Andrés, la pareja decide dar vuelta la página y la tranquilidad en su familia parece haber vuelto. Sin embargo, pronto deberán enfrentar un nuevo problema, pero esta vez por la obsesión de Rosario con Juan David.

Rosario no da su brazo a torcer y sigue creyendo que el hijo de Juan y Norma está enamorado de ella, pero el joven ya ha decidido amar a otra. Precisamente, esto ha llevado a la cantante a buscarlo en su casa y a enfrentar a su familia. Cuando llega a la hacienda de los Reyes Elizondo se enfrenta a Norma y le exige que le diga dónde está su hijo y Muriel. La tensión aumenta cuando aparece Juan y los mellizos. Rosario Montes perderá la paciencia. ¿Hasta dónde es capaz de llegar por tener en sus brazos al novio de propia hija?

Otro que está perdiendo la paciencia es Óscar. Su temor porque se sepa la verdad de su hijo lo llevará a tomar decisiones. Ha visitado a la madre de Duván y le ha pedido que se vaya de la cabaña. Esta dispuesto a darle todo lo que pide con tal que Jimena no descubra su oscuro secreto. Sin embargo, Romina no cederá y se negará a todo. No saldrá de su casa sino es para ir a vivir junto a él, como su verdadera mujer. ¿Cómo acabará esta historia?

Óscar esta dispuesto a darle todo lo que Romina pide con tal que Jimena no descubra su oscuro secreto (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASARÁ EN “PASIÓN DE GAVILANES” 2 - CAPÍTULO 39?

Rosario está dispuesta a luchar contra todos por el amor de Juan David. La cantante ha aceptado que el joven que la trae locamente enamorada está saliendo con su hija, pero se niega a perderlo. Incluso, no dudará en enfrentarse a Muriel y llenarle la cabeza de mentiras. Además, el mal que acecha a Jimena está más cerca que nunca. ¿Qué pasará con la menor de las Elizondo? ¿Romina será capaz de enfrentarla?

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2?

El capítulo 39 de “Pasión de gavilanes” 2 se estrenará el miércoles 6 de abril, a las 10:00 pm (hora del este) en Estados Unidos.

Si te encuentras en Estados Unidos, puedes ver el episodio por Internet en la misma página de Telemundo. Solo ingresa aquí para acceder a todos los capítulos de la temporada y al material adicional que está habilitando el canal.

Rosario se niega a perder a Juan David. La cantante reconoce que el joven Reyes está saliendo con su hija, pero se niega a perderlo. ¿Qué será capaz de hacer? (Foto: Telemundo)

¿CÓMO VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2 SI NO ESTOY EN ESTADOS UNIDOS?

Si no resides en Estados Unidos, tendrás que esperar el lanzamiento de la nueva temporada a través de canales por confirmar. Al menos se espera que los nuevos capítulos lleguen a Netflix tras su emisión completa por Telemundo.

En el caso de España, “Pasión de gavilanes” 2 fue estrenada el miércoles 16 de febrero por Telecinco y transmite cada miércoles cinco capítulos nuevos a las 22:00. Además, tiene repeticiones diarias en Divinity a las 20:00 horas.

¿CÓMO VER LOS CAPÍTULOS ORIGINALES DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Los 188 capítulos de “Pasión de gavilanes” de la primera temporada están disponible en Netflix. De momento, los episodios de la continuación se pueden ver en Estados Unidos a través de la señal de Telemundo.