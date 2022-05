¿Qué pasará en “Pasión de gavilanes 2″ capítulo 57? Con la emisión del último episodio de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, la audiencia ya no sabe qué más puede pasar en la telenovela, que cada vez sorprende a todos. Y no es para menos pues con Romina en libertad tras no haber pruebas en su contra, la mujer volverá nuevamente al ataque y reclamar lo que para ella es suyo. ¿Qué tramará ahora?

No solo ello, ya que la integridad de Gaby corre peligro a manos de Demetrio, quien ya ha logrado confundir en sus sentimientos a Sara Elizondo. ¿Será que la da una nueva oportunidad, pese a las advertencias?

Debido a este y otros acontecimientos, los fanáticos de la telenovela, protagonizada por Mario Cimarro, Danna García, Juan Alfonso Baptista, Paola Rey, Michel Brown y Natasha Klauss, junto a una nueva generación de gavilanes, desean conocer qué ocurrirá con los personajes en el siguiente capítulo. A continuación, te contamos lo que debes saber.

La obsesión de Demetrio con Gaby crece más y más en "Pasión de gavilanes 2 (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASÓ EN “PASIÓN DE GAVILANES 2” - CAPÍTULO 56?

Tras salir de prisión, Romina irá tras Óscar Reyes, pese a que firmó un documento con cláusulas para que no se acerque a la hacienda; sin embargo, falla en este intento cuando es descubierta por Bertha, quien la obliga a marcharse.

En otro momento, vemos a Demetrio acosando a Gaby, quien ya no se siente segura en su casa. Mientras que Sara estaría pensando darle una oportunidad a este hombre que no es bien visto por varios integrantes de su familia.

Finalmente, podemos conocer a través de Óscar y Juan que Franco Reyes necesita mucha ayuda, por lo que el mayor de los hermanos viajará a Medio Oriente a rescatarlo. Para conocer a detalle todo lo que ocurrió en el episodio 56 HAZ CLIC AQUÍ.

Romina regresa a la hacienda e intenta ingresar, pero es descubierta por Bertha, quien la echa amenazándola con un arma de fuego en "Pasión de gavilanes 2" (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 57 DE “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

En el avance del capítulo 57 de “Pasión de gavilanes 2″ escuchamos decir que el “secreto más guardado de Franco sale a la luz… serás testigo de toda la verdad”, mientras se ve imágenes de la pareja de Sara Elizondo en una prisión.

En otro escenario, Norma le consulta a Jimena sobre los documentos que encontró relacionado a su cuñado, mientras que en otra escena Oscar le comenta a Juan sobre dichos papeles: “Si no rompemos esa pared nunca lo tuviéramos en nuestras manos”.

¿Qué sucederá? ¿Será que al fin podremos saber qué fue lo que realmente pasó con Franco y por qué tuvo que dejar de una forma misteriosa a su familia?

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2?

El nuevo capítulo de “Pasión de gavilanes” 2 fue estrenado el viernes 18 de marzo, a las 10:00 pm (hora del este) en Estados Unidos.

Si te encuentras en Estados Unidos, puedes ver el episodio por Internet en la misma página de Telemundo. Solo ingresa aquí para acceder a todos los capítulos de la temporada y al material adicional que está habilitando el canal.

Cuando Romina y Jimena tuvieron una conversación cuando esta última estaba en prisión (Foto: Telemundo)

¿CÓMO VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2 SI NO ESTOY EN ESTADOS UNIDOS?

Si no resides en Estados Unidos, solo puedes esperar el lanzamiento de la nueva temporada a través de canales por confirmar. Al menos se espera que los nuevos capítulos lleguen a Netflix tras su emisión completa por Telemundo.

En el caso de España, “Pasión de gavilanes” 2 fue estrenada el miércoles 16 de febrero por Telecinco y tras un cambio de Telecinco, la telenovela colombiana fue retirada del prime time y ahora se transmite los jueves a las 00:40 horas. Eso sí, mantiene las repeticiones diarias en Divinity a las 20:00 horas.

¿CÓMO VER LOS CAPÍTULOS ORIGINALES DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Los 188 capítulos de “Pasión de gavilanes” de la primera temporada están disponibles en Netflix. De momento, los episodios de la continuación se pueden ver en Estados Unidos a través de la señal de Telemundo.