¿Qué pasó en el capítulo 60 de “Pasión de gavilanes 2″? Después de la muerte de Nino, Gaby no puede dejar de sufrir por él. Y aunque no sabe quién es el asesino, sospecha que es Demetrio, el amigo de su abuela que ahora irá en busca de los sobrevivientes del ataca: Sibila y Gastón, quienes están en la casa de Jimena y Óscar, que, por cierto, están intentando darse una segunda oportunidad después de todo.

En el capítulo anterior de la segunda parte de “Pasión de gavilanes” también vimos la aparición de Samuel Cabalero, el esposo de Rosario y padre de Muriel, que llegó a San Marcos para llevárselas de vuelta a casa. Sin embargo, deberá enfrenarse a la cantante, que se rehúsa a abandonar el pueblo y su bar; pero, sobre todo, se niega a abandonar a Juan David, así el joven solo tenga ojos para su hija. Aunque Montes se resiste a perderlo todo, no puede hacerle frente al hombre que tanto la atemoriza.

JUAN DAVID EN BUSCA DE LA VERDAD

Días antes, después de hablar con los abogados y establecer un plan para rescatar a Franco Reyes, Norma y Juan se van de viaje con la esperanza de volver con el esposo de Sara. Ya han pasado varios días desde que desaparecieron y nadie tiene noticia de ellos, por lo que sus hijos están preocupados, pero más Juan David. El primogénito de la familia quiere saber el paradero de sus padres y para ello va a casa de su tío Óscar.

Juan y Norma viajan en busca de Franco Reyes. ¿Podrán rescatarlo? (Foto: Telemundo)

Allí, Óscar y Juan David tienen una conversación, en el que el joven descubre que el viaje de sus padres tenía un solo propósito: rescatar a Franco. El menor de los Reyes le dice que es un secreto el paradero de su hermano y que solo saben él, Jimena, su hermano Juan y Norma; y que no le han querido decir nada a Sara para no preocuparla.

La decisión de no contarle la verdad a Sara y sus hijos es porque ellos no podían hacer nada y que, principalmente, porque Franco les hizo prometer que no dijeran nada al respecto, para salvar a su familia. Juan David tiene muchas preguntas para su tío. Quiere saber por qué le ocultaron a la familia el paradero de su tío y, sobre todo, hasta cuándo durará el silencio. Óscar, por supuesto, no sabe cuánto tiempo más tendrán que esperar para que su hermano regreso.

Eso sí, quisiera que Franco vuelva pronto, pero sabe que debe ser cauteloso, porque, así como puede volver cuanto antes, también puede que su regreso no se dé en un corto plazo, o que, simplemente, no se dé nunca. Su sobrino no puede creer lo que está escuchando, sobre todo, porque su tía y sus primos han estado pensando en los últimos tres años que su tío los abandonó, por lo que cree conveniente contárselo. ¿Cuál será la decisión que tome Óscar? ¿Regresará Franco? ¿Sara y sus hijos sabrán la verdad?

La vida de Franco Reyes desde que desapareció de la hacienda ha sido muy dura en "Pasión de gavilanes 2" (Foto: Telemundo)

LA FURIA DE SAMUEL CABALLERO

Rosario y Muriel viven su propio drama desde que Samuel llegó al pueblo. El hombre, que quiere sacarlas de San Marcos, ha llegado al bar Alcalá para ver la presentación de las mujeres, pero no contó con la provocación de Montes. Después del show de su esposa, Samuel agarra a golpes a un cliente del local y va a esperarla en su camerino. Las cosas se salen de control cuando el poderoso hombre le exige a Rosario que deje de provocar a los hombres con su baile, algo que la cantante no puede tolerar.

Pero las cosas no quedaron ahí. Luego de las palabras de Samuel y el rechazo de Rosario, el hombre les pide a sus trabajadores que se la lleven a la fuerza. Ante los gritos, aparece Muriel, quien enfrenta a su padre. La furia del hombre sale a la luz cuando le da una bofetada a su propia hija. La novia de Juan David se marcha asombrada por lo que su padre le hizo. ¿Qué pasará con Rosario y Muriel? ¿Podrán controlar la furia de Samuel? ¿Qué hará el hombre para llevárselas fuera de San Marcos? ¿Qué pasará en el próximo capítulo de “Pasión de gavilanes 2″?