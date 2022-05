¿Qué pasó en el capítulo 62 de “Pasión de gavilanes 2″? Los últimos días para la familia Reyes Elizondo han sido complicados, pero las cosas podrían calmarse; al menos, la felicidad se ha hecho presente. Juan y Norma aparecieron con Franco Reyes, quien desapareció hace tres años sin dar mayor explicación. Su regreso, sin embargo, todavía no puede llegar a oídos de Sara y sus hijos.

Sí, Franco ha vuelto, y aunque está feliz, las cosas que ha vivido los últimos años lo tienen desconcertado. Por eso tarda un poco en procesar sus sentimientos. No obstante, la felicidad se transforma en angustia por su salud. Mientras todo eso pasa, su esposa está lidiando con su madre y Demetrio, quien se ha empeñado en conquistarla con ayuda de Gabriela. ¿Qué pasará cuando descubra que el amor de su vida ha vuelto? ¿Cómo actuarán Gaby y Andrés?

Rosario y Muriel también viven su propio drama. Samuel no deja de atormentarlas y quiere llevarlas a la fuerza del pueblo, a menos que sigan sus órdenes. Algo que la cantante no piensa hacer y recibe el apoyo de su propia hija. ¿Qué es lo que hará Samuel Caballero? ¿Rosario y Muriel dejarán sus diferencias para luchar contra él?

Han pasado 3 años desde que Franco se fue sin dar explicación alguna. Ahora, el segundo de los Reyes está de vuelta. ¿Qué pasará ahora? (Foto: Telemundo)

EL VERDERO GUNTER

Después de los incidentes en el Bar Alcalá entre Rosario, Samuel y Muriel, la cantante decide echar a Gunter de su casa. Pero lo que no imaginó la mujer es que su hombre de confianza por muchos años sacaría su verdadera identidad. Pablo Gunter no piensa callarse más y le echa en cara a Rosario que es lo que es gracias a él. Aun así, Montes no quiere saber nada más de él.

Antes de irse, sin embargo, Gunter deja la semilla de la duda en Muriel, pues le revela que Juan David y su madre sí se acostaron. Inmediatamente, la joven va con su novio y le pide explicaciones, aunque antes que el hijo de Juan y Norma pueda defenderse, la muchacha se va molesta. Pablo Gunter ha cumplido con su primer objetivo: separar a madre e hija. Después de todo, se ve que el hombre se alía con Samuel Caballero. ¿Qué trae entre manos?

Gunter y Muriel en "Pasión de gavilanes 2" (Foto: Telemundo)

FRANCO SE PREPARA PARA RECUPERAR A SARA Y SUS HIJOS

Han pasado solo horas desde que Franco volvió a casa, pero todavía no está preparado para ver a su familia. La nostalgia le invade al ver las fotos de Sara, Andrés y Gaby. El segundo de los Reyes debe pagar el precio de su ausencia. Aunque, Norma y su el resto de su familia, están dispuestos a ayudar a recuperar a su esposa e hijos.

Franco está interesado en saber cómo está su familia y para ello, le pregunta a su cuñada. Norma le cuenta lo que hace Gaby, lo propio con Andrés y también le confiesa que Sara sigue sola, pero también le dice que ha sido muy difícil para ella tener que criar a sus hijos sola y pensar en ella como mujer. ¿Qué es lo que hará Franco Reyes para recuperar a su familia? ¿Ellos estarán dispuestos a perdonarlos? ¿Cómo reaccionará Sara cuando sepa que el amor de su vida está de vuelta?

Franco y Norma en "Pasión de gavilanes 2" (Foto: Telemundo)

SIBILA RECONOCE A DEMETRIO

Demetrio se cree el dueño de la hacienda de Sara, y hace y deshace a su gusto. Algo que le ha generado a la Elizondo peleas con sus hijos. En una de las últimas, Gabriela llega a casa de su hija para solucionar el problema, va acompañada de Sibila, quien reacciona mal cuando ve a Jurado. La muchacha reconoce al hombre como el asesino de su abuelo y de Nino, por lo que decide huir del lugar.

Sibila revela la verdadera identidad de Demetrio antes de huir de la hacienda de Sara. La joven se enconde en una habitación de las caballerizas, mientras todos la buscan. Jurado, por supuesto, está nervioso por lo que dijo Sibila, aunque tal vez vuelva a librarse de las acusaciones, dado que tiene el respaldo de Gabriela y de Sara, quien parece haberse dejado convencer por el hombre.

Gaby sabe la verdad, pues escucha de la propia de la joven lo que ha pasado con Nino y su abuelo. Tras ello, le cuenta a Andrés, quien quiere ir a solucionar las cosas, pero antes que eso pase. Demetrio entra a la habitación de la hija de Franco e intenta intimidarla. ¿Qué pasará con Demetrio Jurado? ¿Acaso tendrá las horas contadas? ¿Creerán en las palabras de Sibila? ¿Qué pasará en el próximo capítulo de “Pasión de gavilanes 2″?