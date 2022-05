¿Qué pasó en el capítulo 66 de “Pasión de gavilanes 2″? Gabriela y Sara descubren la verdadera identidad de Demetrio y ahora su familia está en peligro. De hecho, el hombre ataca a Gaby cuando está sola e intenta abusar de ella. Ante los gritos desesperados de la joven, Franco, que había llegado a casa decidido a afrontar su pasado, interviene rápidamente y agarra a golpes al agresor.

En el capítulo anterior, finalmente se da el esperado reencuentro entre Sara y Franco, aunque las circunstancias no fueron las más óptimas. La pareja se ve cara a cara en medio de los incidentes con su hija y el amigo de su madre. Cuando la mayor de las Elizondo ingresa a la habitación donde está Gaby ve a Franco Reyes, el amor de su vida. Ella no puede creer lo que está viendo, desconcertada lo toca para saber si es verdad lo que está viviendo. Él, por ahora, no puede dar mayor explicación de todos los años ausentes y el motivo de su abandono.

Por otra parte, después de todo lo que ocurrió en la casa de Sara, la policía cree que el único responsable es Franco, pero su familia está allí para defenderlo. Juan y Gabriela logran que la policía desista en su intento de llevar al hermano Reyes, pero la tranquilidad se ve alterada con un nuevo incidente.

Franco llega a su casa y salva a su hija Gaby de ser atacada por Demetrio. Después, Sara llega y se da el reencuentro más esperado de la segunda temporada (Foto: Telemundo)

LA SALUD DE FRANCO PREOCUPA A LA FAMILIA

Franco sufre un ataque, pero el doctor que lo revisa asegura que lo que él tiene es más emocional que cualquier otra cosa. Aunque, deberá esperar cómo evoluciona en las próximas horas para tener un diagnóstico más preciso. Sara y Gaby están preocupadas por él, pero llega Andrés para tranquilizarlas. El joven Reyes está muy feliz de que haya vuelto, pero también tiene muchas preguntas que hacer. Después de todo ha pasado mucho tiempo sin saber nada él.

Al día siguiente, Franco y Sara tienen una conversación subida de tono. Él cree que el silencia de su esposa solo empeorarán las cosas y que, por el contrario, desea que le reclame por todo lo que pasó, por todo el daño que les causó. Sara Elizondo reconoce que sí, les hizo mucho daño y que pensó que nunca más lo iba a volver a ver, que sufrió bastante, tanto ella como sus hijos; pero que ahora que está de vuelta lo único que quiere es comenzar de nuevo. A su lado, como siempre debió ser.

Franco enfrenta a Sara después de su reecuentro en "Pasión de Gavilanes 2" (Foto: Telemundo)

MÁS PROBLEMAS PARA ROMINA

Las autoridades descubren que Romina es la dueña del veneno que tomó Duván, las pistas apuntan a que ella está detrás de todo, pero al verse descubierta, la mujer trata de evadirlos fingiendo un ataque, lo que deriva en un desmayo. Cuando es atendida por los médicos le revelan que está embarazada. Después de salir del hospital, va donde su madrina a pedir ayuda, pero La gitana no quiere saber nada de ella, pues ya bastante daño le ha hecho a su hijo, por lo que se niega a ayudarla.

Después de ser rechazada por su madrina, Romina va a la casa de Óscar y Jimena y ataca a Erick, que se encontraba con Sibila. El mellizo de Juan y Norma comienza a perseguirla por medio del bosque hasta que finalmente logra atraparla, mientras Jimena llama a sus trabajadores para que vayan a tras ella. ¿Por qué Romina los atacó? ¿Cuál es su nuevo plan? ¿Qué hará Romina ahora que está embarazada? ¿Intentará interrumpir su embarazo como tantas veces lo hizo en el pasado?

Romina ataca a Erick y Sibila en "Pasión de Gavilanes 2" (Foto: Telemundo)

LOS PLANES DE SAMUEL CABALLERO

Samuel quiere saber más sobre la familia Reyes Elizondo y para ello, hace que Adam le cuente todo, sin dudarlo. El extrabajador de la hacienda de Juan y Norma le detalla las veces que Rosario buscó a Juan David y los problemas que tuvo con los mellizos. Además, buscando vengarse de sus ex patrones, le cuenta que Juan Reyes besó a la cantante y eso había ocasionado la separación con su esposa. ¿Qué es lo que está planeando Samuel Caballero? ¿Comenzará una nueva guerra en San Marcos?

Por su parte, Rosario y Muriel se encuentran en el bar Alcalá preocupadas por la situación que está pasando Andrés y su familia. La mujer espera que no sea nada grave. Otro de las cosas que no la deja tranquila es lo que vaya a hacer su marido para llevársela de San Marcos a la fuerza, por lo que le hace prometer a su hija que si se entera de los planes de su padre no dudará en contárselo para saber cómo reaccionar. Antes de irse, Muriel solo le dice que no permitirá que ninguno de los dos se haga daño.