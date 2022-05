Si alguien pensaba que con la aparición de Franco los problemas en la familia Reyes Elizondo iban a terminar, estaba equivocado. Un nuevo enfrentamiento está a punto de estallar y esta vez el enemigo es más poderoso. Samuel Caballero busca acabar con ellos, empezando por el novio de su hija, Juan David, pues sabe también que tuvo un amorío con su esposa.

Antes de iniciar su plan, el padre de Muriel se reúne con Adam, el sujeto que intentó abusar de Norma Elizondo, para que le cuente a detalle todo sobre la familia protagonista, después de todo él ha trabajado mucho tiempo en esa casa y los conoce de pies a cabeza. ¿Qué es lo que hará Samuel Caballero? ¿Cuál será su siguiente paso? ¿Creerá todo lo que le diga su empleado?

Por otra parte, después de que Duván sea hospitalizado por el veneno que ingirió, Romina llega a buscarlo, sin imaginar que se llevaría dos grandes sorpresas: primero, las autoridades descubren que es la dueña de la sustancia que tomó su hijo y, segundo, se entera que está embarazada una vez más. Tras ello busca ayuda de su madrina, para interrumpir su embarazo, pero esta la rechaza. ¿Qué hará Romina ahora? ¿Intentará interrumpir su embarazo como tantas veces lo hizo en el pasado?

Samuel Caballero enfrenta a los Reyes Elizondo, mientras Franco sigue buscando recuperar a su familia en el nuevo capítulo de “Pasión de gavilanes 2” (Foto: Telemundo)

EL ATAQUE A JUAN DAVID

Juan David está empecinado en conocer al padre de Muriel, pese a que la joven incluso le ha advertido que es un hombre muy peligroso. Aun así, el hijo de Juan y Norma decide ir a presentarse ante Samuel Caballero. Cuando llega a su casa el esposo de Rosario le niega su visita, por lo que decide esperarlo, pero mientras camina por el lugar reconoce al hombre que días antes había intentado abusar de su madre: Adam. El sujeto ahora trabaja para su suegro.

Lleno de ira el joven Reyes lo espera y cuando cae la noche intenta cobrar venganza, pero ya los hombres de Samuel sabían sus intenciones, y llegan para darle una golpiza. Afortunadamente, Juan David pudo con los dos, quienes terminan huyendo del lugar. Por su parte, Juan David llega hasta la habitación de Muriel, donde le explica todo lo que pasó. Después de una pequeña conversación, deciden huir.

Rosario descubre que su hija no está y que ha huido de su casa. No sabe a ciencia cierta qué pasó, pero sí cae en cuenta que podría haberse escapado con Juan David. Aunque no lo acepta. Lo cierto es que Muriel ha huido después de lo que su padre le hizo a su novio. La mañana siguiente, Samuel comienza la búsqueda de su hija, y no parará hasta encontrarla.

Juan David decide huir con Muriel después de la golpiza que recibió en "Pasión de gavilanes 2" (Foto: Telemundo)

UN NUEVO ENFRENTAMIENTO

Juan David les cuenta a sus padres que ha decidido irse del pueblo con Muriel, una decisión que tomó a partir de lo que vio en la casa de su suegro. El joven Reyes le cuenta a Juan y Norma que Adam trabaja para Samuel y eso les da motivos suficientes para no confiar en él. En tanto, cuando Juan escuchar el nombre del vaquero, decide buscar venganza. Samuel quiere lo mismo, por lo que podría nacer un nuevo enfrentamiento.

Más tarde, Norma, León, Óscar y Jimena tienen una serie conversación para detener a Romina. Los tres llegan a la conclusión de que tienen que detener a la mujer, sino seguirá haciéndoles daño. El menor de los Reyes dice que irá a la policía a poner la denuncia del ataque que recibieron Erick y Sibila, pero su cuñada le siguiere que tomen ellos cartas en el asunto. Entonces, van a la casa del molino en busca de la mujer, pero no la encuentran.

Mientras tanto, Samuel llega a la hacienda de los Reyes Elizondo y pide que le dejen pasar a ver a su hija, pues sabe que está allí. Quintina y uno de los vaqueros le impiden el paso, hasta que llega León y Norma. El hombre confunde al mellizo con Juan David y le increpa por lo que hizo con su hija. Al ver que están intentando golpear a su hijo, Norma sale del auto y con una escopeta detiene todo el enfrentamiento. Por su parte, Juan David y Erick llegan a la casa de Caballero, al no encontrarlo ingresan a buscar a Adam. Pese a que Gunter intenta detenerlos, los Reyes están decididos y ni la policía los detendrá. ¿Qué pasará en el próximo capítulo?