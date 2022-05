Después de que Juan David (Bernardo Flores) y Muriel (Camila Rojas) escaparan juntos, Samuel Caballero (Sergio Goyri) se presentó en casa de los Reyes Elizondo dispuesto a todo. No obstante, en el nuevo episodio de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, Norma (Danna García) salió al frente y demostró de lo que es capaz por defender a su familia.

Cuando Samuel comprende que no conseguirá nada decide marcharse, no sin antes, advertir que no dejará pasar esa afrenta. En tanto, los jóvenes enamorados disfrutan de su amor sin imaginar que su escapada romántica provocó un enfrentamiento entre sus familias.

Juan Reyes (Mario Cimarro) es el encargado de buscarlos e informarles lo sucedido. Al enterarse, Juan David resuelve hablar a solas con Samuel, pero su padre le aconseja llevar a los vaqueros, ya que Caballero está rodeado de guardaespaldas y personas muy peligrosas. ¿Cómo reaccionará el padre de Muriel? ¿Los dejará ser felices o hará hasta lo imposible por separarlos?

Juan David decide huir con Muriel después de la golpiza que recibió en el capítulo 67 de "Pasión de gavilanes 2" (Foto: Telemundo)

EL REENCUENTRO DE FRANCO Y ROSARIO

En este capítulo de “Pasión de gavilanes 2″, Franco (Michel Brown) sigue intentando recuperar el tiempo perdido con su familia. Por lo tanto, decide visitar el lugar de trabajo de su hijo Andrés (Jerónimo Cantillo), el bar Alcalá, donde después de casi veinte años, se reencuentra con Rosario Montes (Zharick León).

Aunque la cantante intenta disimular su entusiasmo por volver a ver al que fue el amor de su vida, la expresión de su rostro la delata. Incluso, más tarde, Panchita sugiere que se olvide de Juan David y piense en Franco.

Por su parte, el esposo de Sara (Natasha Klaus) invita a comer a su hijo para que le cuente todo lo que ha pasado con su familia en su ausencia. Andrés aprovecha la oportunidad para presentar a Albin con su novio.

MÁS MENTIRAS DE ROMINA

Luego de que su madrina se negara a practicarle otro aborto, Romina recurre a otro médico para librarse de lo que considera un problema. Aunque sobrevive a la intervención está muy débil, así que debe quedarse en cama por algunos días. No obstante, cuando vuelve a la casa del molino se encuentra con un grupo de policías que pretenden arrestarla.

Por su estado de salud, los oficiales le permiten quedarse en su cabaña, pero le advierten que se mantenga alejada de la hacienda de Óscar (Juan Alfonso Baptista). Mientras tanto, el padre de Duván lo recoge de la clínica y lo lleva a su hogar.

A pesar de que lo reciben con los brazos abiertos, el pequeño se las ingenia para escapar y buscar a su madre, quien se siente cada vez peor, sin embargo, eso no es impedimento para que intente atacar a Jimena (Paola Rey) cuando ella aparece buscando a Duván e invente que Óscar la obligó a abortar otro hijo.

Jimena logra defenderse y al verla tan mal busca a la gitana, quien se compromete a visitarla, pero le pide que no dejen al niño solo. Además, le cuenta que no es la primera vez que Romina se embaraza de algún vaquero y decide interrumpirlo. ¿Qué pasará en el próximo episodio de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”?