¿Qué pasará en “Pasión de gavilanes 2″ capítulo 69? Debido a que falta muy poco para la gran final de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, cada episodio que vamos viendo continúa dejándonos helados porque no sabemos qué más puede pasar en la trama. Si pensábamos que por fin la maldad de Romina iba acabarse, esto no fue así, ya que pese a estar muy mal intenta acuchillar a Jimena con tal de que no esté al de Oscar.

No solo, ello ya que la guerra se desata entre Samuel Caballero y los Reyes Elizondo cuando va a buscar a la hacienda a su hija Muriel, quien ha escapado con Juan David para defender lo suyo. Él no dejará pasar esta afrenta.

Debido a este y otros acontecimientos, los fanáticos de la telenovela, protagonizada por Mario Cimarro, Danna García, Juan Alfonso Baptista, Paola Rey, Michel Brown y Natasha Klauss, junto a una nueva generación de gavilanes, desean conocer qué ocurrirá con los personajes en el siguiente capítulo. A continuación, te contamos lo que debes saber.

Samuel Caballero enfrenta a los Reyes Elizondo, mientras su hija y Juan David huyeron en “Pasión de gavilanes 2” (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASÓ EN “PASIÓN DE GAVILANES” 2 - CAPÍTULO 68?

En el capítulo anterior de “Pasión de gavilanes 2″, luego de que Franco se reencuentra con su familia, ahora se vio frente a frente con Rosario Montes, quien, a pesar de todos sus intentos, no pudo ocultar su emoción. Él aprovecha para comer con su hijo Andrés y le cuente todo lo ocurrido durante su ausencia, el muchacho le presenta a su novio Albin.

En otro momento, Romina está débil tras practicarse un aborto, pero eso no será impedimento para que ponga en marcha un nuevo plan y al ver a Jimena, quien va en búsqueda de Duván, le dice que Óscar la obligó a abortar otro hijo. En tanto, Juan David al enterarse que el padre de Muriel los está buscando, quiere conversar con él para que le haga entender que son felices. Para conocer todo lo que pasó en el capítulo 68 de “Pasión de gavilanes 2″ HAZ CLIC AQUÍ.

Romina está dispuesta a todo con tal de no ver feliz a Óscar Reyes con Jimena en "Pasión de gavilanes 2" (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 69 DE “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

En el avance del capítulo 69 se escucha una voz en off diciendo: “Mañana, el amor brillará sobre todas las coas y el tiempo entre Óscar y Jimena se detendrá para recuperar cada segundo”.

De inmediato vemos a Sara y Franco conversar, y aunque ella dice estar enojada por todos los años que perdió al lado de su amada, un tierno beso de su esposo, la hace cambiar de opinión.

Mientras que en otra escena, vemos a Óscar y Jimena dejarse llevar por el amor y la pasión: “Te amo con locura” se dicen, fundiendo en besos y abrazos, tratado de recuperar el sentimiento que los ha unido desde hace muchos años.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2?

El nuevo capítulo de “Pasión de gavilanes” 2 será estrenado este viernes 27 de mayo, a las 10:00 pm (hora del este) en Estados Unidos.

Si te encuentras en Estados Unidos, puedes ver el episodio por Internet en la misma página de Telemundo. Solo ingresa aquí para acceder a todos los capítulos de la temporada y al material adicional que está habilitando el canal.

Franco y Sara recuperando el tiempo perdido que estuvieron separados en "Pasión de gavilanes 2" (Foto: Telemundo)

¿CÓMO VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2 SI NO ESTOY EN ESTADOS UNIDOS?

Si no resides en Estados Unidos, solo puedes esperar el lanzamiento de la nueva temporada a través de canales por confirmar. Al menos se espera que los nuevos capítulos lleguen a Netflix tras su emisión completa por Telemundo.

En el caso de España, debido a los bajos índices de audiencia, “Pasión de gavilanes” fue retirada del prime time y ahora se transmite los jueves a las 00:40 horas. Eso sí, mantiene las repeticiones diarias en Divinity a las 20:00 horas.

Aunque Jimena y Óscar se aman con locura, los últimos eventos los han dejado confundidos en "Pasión de gavilanes 2" (Foto: Telemundo)

¿CÓMO VER LOS CAPÍTULOS ORIGINALES DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Los 188 capítulos de “Pasión de gavilanes” de la primera temporada están disponibles en Netflix. De momento, los episodios de la continuación se pueden ver en Estados Unidos a través de la señal de Telemundo.