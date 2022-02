¿Qué pasó en el capítulo 8 de “Pasión de gavilanes” 2? La gran producción colombiana ha sorprendido a todos sus fanáticos con los nuevos episodios de su segunda temporada que son transmitidos mediante la señal de Telemundo. Y es que las emociones no han faltado en el drama protagonizado por los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

Estrenada el 14 de febrero por Telemundo, “Pasión de gavilanes” 2, es la continuación del drama colombiano (“Pasión de gavilanes”) que vio la luz en el 2003 y que se convirtió en una de las producciones que han conquistado a miles de personas en distintas partes del mundo.

Se debe tener en cuenta que durante la primera temporada se pudo ver a actores como Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, quienes nuevamente aparecen en “Pasión de gavilanes” 2″, una producción ambientada 20 años después.

Los nuevos capítulos vienen sorprendiendo a los fans de “Pasión de gavilanes” 2 y, precisamente, durante el episodio 7 se pudo ver a Rosario Montes decidida a obtener todo lo que se propone e incluso consiguió abrir las puertas del Bar Alcalá.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 8 DE “PASIÓN DE GAVILANES” 2?

En el capítulo 8 de “Pasión de gavilanes” 2, Rosario Montes queda muy sorprendida cuando Andrés Reyes le pregunta si amó a su padre (Franco Reyes). La mujer le indica que sí pero que fue un amor imposible y difiícil, pues, Franco era inocente mientras que ella tenía muchos conflictos y estaba comprometida con otro hombre.

“Él terminó casándose con otra mujer que le convenía más, con Sarita, tu mamá”, expresó Rosario.

Andrés Reyes le comenta que se enteró de todo debido a que uno de sus tíos lo dijo desprevenidamente. Rosario aun cree que Sara no quiere que sus hijos se acerquen a ella, pero Andrés confesó que a su madre solo le interesa su bienestar.

Rosario Montes dispuesta a seguir con su plan le pregunta a Andrés Reyes si tenía novia, quien le dice que por el momento no y que eso se lo deja a sus primos.

“Me encanta tu personalidad, definitivamente eres una fiel copia de tu padre”, le dice Rosario.

En otro momento, Gunter le dice a Rosario Montes que nada le saldrá como ella quiere hasta que esté tranquila consigo misma. Le asegura que es malo que se inquiete tanto con alguien, pues, podría sufrir otra crisis como la que la obligó a abandonar a su esposo y su hija para salir de la situación en la que se encontraba. La mujer recuerda cuando intentó matarse y fue Gunter quien la salvó. El hombre le recuerda que sin él nunca podrá vivir.

Rosario Montes dispuesta a conseguir todo lo que se propone en Pasión de gavilanes 2 (Foto: captura de pantalla / Telemundo)

ANDRÉS REYES ENCARA A GUNTER

Cuando el joven Reyes se marchaba encuentra a Gunter en las escaleras y lo encara. Andrés le consulta al empleado si tiene algo contra él, pues, en todo momento lo ha estado observando. Gunter le indica que es muy celoso con quienes se le acercan a Rosario Montes. No obstante le deja muy en claro que él es muy inofensivo. El joven Reyes se queda paralizado con esa respuesta.

Andrés desea saber por qué Gunter lo observaba y vigilaba (Foto: captura de pantalla / Telemundo)

ROMINA LE DICE A ÓSCAR QUE DEBE CASARSE CON ELLA

Cuando Óscar Reyes llega a visitar a su hijo, Duvan, le entrega una bicicleta que le prometió y esto alegra al niño. Sin embargo, aparece Romina Clemente quien le reclama por traerle eso y no un auto que ellos necesitan con gran urgencia. En ese momento se atraviesa Ida, mientras que Romina aclara que es su madrina y que no le importa lo que piense la gente de ellas.

Óscar Reyes le regala una bicicleta a Duvan (Foto: captura de pantalla / Telemundo)

“A mi tampoco me gusta que andes con tu mujercita cuando deberías separarte y casarte conmigo. Esa (su esposa), sí que es una mala compañía”, le dice Romina.

Delante de Óscar Reyes, Romina le llama la atención al niño y le advierte que le botará la bicicleta y que no la usará, esto desata la furia del hombre quien le advierte que si continúa maltratando al menor se lo quitará buscando ayuda en seguridad social. Óscar Reyes se acerca a su hijo y le recuerda que nadie debe atropellar sus derechos y debe avisar si alguien le pone una mano encima, así sea su propia madre.

Romina trata de que Óscar se quede con ella de cualquier forma (Foto: captura de pantalla / Telemundo)

Ida le indica a Romina que no ganará nada con esa actitud y que el Reyes sí podría quitarle al niño debido a que maltrató a Duvan delante de él. Pese a que Romina no cree en esa posibilidad su madrina le recuerda que ya existe las pruebas de ADN. También le asegura que ella misma se encargará de todo pero que no maltrate más al niño.

La madrina de Romina le dice que se lo deje todo en sus manos (Foto: captura de pantalla / Telemundo)

Duvan va en busca de su padre en horas de la noche y llega a casa de Óscar para darle las gracias por la bicicleta que le regaló pero es el vigilante quien lo encuentra. Tras conversar con su padre, el niño se marcha pero la esposa del hombre le pregunta qué estaba haciendo.

Duvan va en busca de su padre para darle las gracias (Foto: captura de pantalla / Telemundo)

LA MADRE DE SARA LE HACE UNA CONFESIÓN

Por otro lado, la madre de Sara le comenta a su hija que sus nietos están creciendo y con el tiempo ella (Sara) se quedará sola motivo por el cual debería buscar un compañero. Gabriela le indica que “no todos los hombres son malos” y pone como ejemplo a Demetrio Jurado.

La madre de Sara le dice a su hija que se llevó gran sorpresa cuando se dio cuenta que el tema central de conversación con Demetrio en todo momento era Sarita Elizondo; es decir, el hombre está muy interesado en la esposa de Franco Reyes.

GUNTER VA EN BUSCA DE JUAN DAVID REYES

Gunter va en busca de Juan David Reyes y le dice al joven que aún está a tiempo de enmendar su error con Rosario Montes. Por ello los invita a él y a sus primos a visitar a la mujer y si es así serán bienvenidos. Pero Juan David le dice a Gunter que no acudirá y que si Rosario desea buscar un caballo será bienvenida.

Gunter le dice al Reyes que tiene la oportunidad de ganar una “valiosa amistad”. Los primos animan a Juan David a que no pierda la oportunidad con la mujer, pues, incluso se atrevió a enviar al mensajero Gunter.

Cuando se va el empleado de Rosario en el auto, llega Juan Reyes y pregunta quién se iba en ese vehículo. Tras conocer lo ocurrido el hombre les da permiso para salir pero que no deben propasarse. Los primos desean ir al Bar Alcalá dispuestos a divertirse pero es Juan David quien luego de anima a acompañarlos.

En el bar, Panchita ve a los jóvenes y va en busca de Rosario Montes a quien le cuenta lo que ocurre afuera. Tras ello, Rosario Montes sale al escenario acompañada por un grupo de señoritas y canta para los presentes pero especialmente a Juan David Reyes.

Cuando Rosario se iba, el joven la detiene y le pide que se quede a conversar con él.