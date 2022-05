Cuando se anunció la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, cerca de dos décadas después de haberse emitido la primera entrega, los seguidores de la exitosa telenovela colombiana se mostraron muy entusiasmados y contaban los días para su estreno que finalmente se dio el 14 de febrero por Telemundo; sin embargo, su alegría se transformó en malestar, debido a que la cadena televisiva informó que el 31 de mayo iba a aterrizar en la misma franja horaria una nueva producción mexicana. Tras ello se especuló que esta terminaría antes de tiempo. Para despejar esta y otras dudas, Natasha Klaus habló al respecto.

Una precisión que necesitan los fanáticos de la serie, pues están seguros de se omitirán varios episodios para transmitir el final, algo que consideran es una falta de respeto para quienes esperaron casi 20 años para saber lo que pasó con los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

“Según la producción, la serie tendría 80 capítulos y si termina el 30 de mayo solo estarían emitidos cerca de 73″, “Entonces, ¿a qué hora darán Pasión de gavilanes? Quiero respuestas”, “¿Qué va a pasar con Pasión de gavilanes? No pueden sacarla del aire de un momento a otro”, fueron algunas de las críticas de los televidentes a través de las redes sociales.

La actriz está muy agradecida por la gran recepción que ha tenido la segunda entrega de "Pasión de gavilanes" (Foto: Natasha Klauss / Instagram)

¿CUÁNDO SERÁ EL FINAL DE “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

Ante los cuestionamientos por el anuncio del estreno de “Amor valiente”, que entrará en el horario de “Pasión de gavilanes 2″, haciendo suponer que se quitarán varios capítulos para llegar más rápido al último episodio, Natasha Klaus, quien da vida a Sara Elizondo, se refirió al respecto.

“Grabamos realmente 73 capítulos, posiblemente al aire van a ser un poco más, pero lo que se grabó fueron 73 capítulos. No, no es corta, es muy larga. Ya no se hacen tantos capítulos [como antes]”, manifestó la actriz, quien hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

De esta manera, la histrionisa, quien está pronto a casarse, aclaró que Telemundo no omitiría algunos capítulos de la telenovela y todo seguiría de manera normal.

Cuando Romina regresó a la hacienda e intentó ingresar, pero fue descubierta por Bertha, quien la echó amenazándola con un arma de fuego en "Pasión de gavilanes 2" (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASARÁ EN EL FINAL DE “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

En otro momento, contestó a sus seguidores, quienes están a la expectativa de su personaje en la historia, cómo será el gran final de “Pasión de gavilanes 2″, que llegará muy pronto por Telemundo.

Primer dio a conocer lo que pasará en su núcleo familiar: “Vienen escenas y vienen momentos muy bonitos y muy especiales que grabamos con Mich [Michel Brown], con Yare [Santana], con Jerónimo [Cantillo] y con todos”.

Por último, se refirió al último capítulo de la telenovela. “Ya se acerca el final, así que por ahí todos superconectados. Va a ser un final un poco inesperado. No puedo decir mucho”, manifestó.