Natasha Klauss y Michel Brown protagonizaron esta semana uno de los momentos más emotivos de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” cuando se reencontraron sus personajes: Sara y Franco. Fue una conmovedora escena que hizo vibrar de emoción a la teleaudiencia y que fue muy especial de grabar para los actores.

El esperado reencuentro de Sara y Franco ocurrió en el capítulo 65 de “Pasión de gavilanes 2″, donde vemos que Sara, tras recibir una llamada de uno de sus trabajadores que le dice que Jurado ha intentado violentar a Gaby, regresa a su casa sin imaginar que al ingresar al inmueble se iba encontrar a Franco Reyes, el amor de su vida.

Ella no puede creer lo que está viendo, desconcertada toca a Franco para saber si es verdad lo que está viviendo. Él, por ahora, no puede dar mayor explicación de todos los años ausentes y el motivo de su abandono. Tanto Sarita como Gaby quieren saber qué es lo que pasó con Reyes todo este tiempo, pero el hermano de Juan y Óscar les pide tiempo.

Franco reaparece en el capítulo 65 de “Pasión de gavilanes 2″ (Foto: Telemundo)

LA HISTORIA DETRÁS DEL REENCUENTRO DE SARA Y FRANCO

Natasha Klauss contó detalles a People en Español de cómo se realizaron las escenas del esperado reencuentro de Sara y Franco en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”.

“Con Michel habíamos hablado que lo viviéramos así muy orgánico, muy natural, muy a como se dieran las cosas en la escena”, reveló Klauss sobre el detrás de escena de las grabaciones.

La actriz colombiana contó que la escena tenía escritas otras connotaciones “y las transformamos un poco en el set de grabación porque creo que lo que prima aquí son las emociones más que las palabras y tuvimos la posibilidad de estar con un equipo que nos apoyó en esa decisión de hacerlo como se vio al aire”.

El esperado reencuentro de Sara y Franco en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” (Foto: Telemundo)

Klauss reveló que ella y Michel Brown hicieron varios cambios en el momento que grabaron las escenas: “Creo, y si mal no recuerdo, en esa escena del primer reencuentro estaba escrito un beso y Michel y yo decíamos: ‘Es muy difícil un beso cuando Sara no sabe qué pasó’. A Sara no le han dicho qué pasó, él no le dijo, él se fue, o sea el televidente sabe lo que pasó con Franco pero Sara no sabe y Franco tampoco sabe qué va a pasar y cómo le va a contar porque en últimas él la mantuvo alejada de sus negocios […] y el beso no cabía ahí todavía”, explicó.

La intérprete de 46 años confesó que le hubiera gustado poder desarrollar más la historia de Sara y Franco, “pero es que la llegada de Franco fue en los últimos capítulos y era muy difícil desarrollar en tan poco tiempo”.

“Casi que tendríamos que haber grabado todas las escenas de los últimos 10 capítulos para poder desarrollar muchas cosas que nos hubiera gustado desarrollar a los dos también como actores”, agregó.

Natasha Klauss también confesó que ella y el actor argentino tienen una gran química en pantalla, lo que les ayudó a sacar adelante sus personajes, pese a los cambios que surgieron en su historia de amor, ya que en un inicio Franco no iba a aparecer en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, algo que cambió a último minuto.

“[Pero] lo viví con mucha emoción, con mucho sentimiento, con disciplina, respeto y con madurez. Ya se ve a dos personajes grandes, pero se les ve el amor y eso era muy difícil [de conseguir]. No sabíamos qué iba a pasar. Eso se basa prácticamente en la química que también tenemos Michel y yo en escena que es dificilísimo de encontrar”, explicó.