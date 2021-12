¿Qué aparece en el tráiler de “Pasión de gavilanes 2″? La telenovela colombiana volverá a la televisión con una nueva historia bajo la mano de Telemundo. La ficción que tendrá a sus personajes originales, como Mario Cimarro, Michel Brown y Danna García, también contará con nuevas figuras en su elenco -Sebastián Osorio, Juan Manuel Restrepo y Bernardo Flores-, los que han aparecido en el más reciente avance de la producción protagonizada por los Reyes y los Elizondo.

La producción televisiva es un de las más vistas de toda la historia. No solo triunfó en su tierra natal, sino que llegó a otros países de la región y en otros continentes, sin importar los idiomas ni culturas.

Algunos de los países en los que triunfó la ficción fue China, Israel, Serbia, Bulgaria, Rumania. Mientras que, en América Latina, se llevó muchos récords. Por ejemplo, en Argentina se llevó el título de la telenovela extranjera más vista de la historia. En 2005, cuando empezó a emitirse, llegó a tener cerca de 30 millones de espectadores al día.

Por eso, la confirmación de la temporada 2 de “Pasión de gavilanes” ha emocionado a los seguidores de la telenovela colombiana en todo el mundo. A los antiguos y a los nuevos fanáticos, porque la serie se ha seguido emitiendo en la TV y plataformas de streaming como Netflix, donde suele ocupar las listas de tendencias.

Los actores originales de la telenovela "Pasión de gavilanes". (Foto: Telemundo)

¿CÓMO ES EL TRÁILER DE “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

De esta manera, la aparición del tráiler de “Pasión de gavilanes 2″ ha sorprendido a sus fanáticos porque se ha visto el adelanto de una muerte, así como las primeras imágenes de los padres y herederos de la historia.

En el video de un minuto se escucha las voz de Norma Elizondo y Juan Reyes, interpretados por Danna García y Mario Cimarro, respectivamente, quienes narran lo que traerá la temporada 2 y el crimen que volverá a complicar la vida de los Elizondo y los Reyes, como se vivió en la primera entrega de la telenovela.

“En este pueblo hemos vivido muchas cosas, tantos años han pasado, tantas historias que se llevan en la sangre, historias de pasión, tragedias que unieron parejas, historias de amores imposibles y de traición. Pero ahora la dinastía continúa, comienza un nuevo legado y deberán luchar por su final feliz porque ahora sí llegó el día. Un violento crimen impedirá que los Reyes Elizondo encuentren la paz porque el misterio, la pasión, la venganza, la justicia y el amor se llevan en la sangre”, dicen García y Cimarro en medio de las imágenes de los nuevos capítulos que aparecerán en febrero.

¿CÓMO SERÁ LA TEMPORADA 2 DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Asimismo, Danna García reveló algunos detalles de la esperada secuela de la exitosa historia que protagonizó hace casi 20 años junto a Mario Cimarro, Paola Rey, Natasha Klauss, Juan Alfonso Baptista y Michel Brown.

“Yo sé que todos ustedes tienen una expectativa con respecto a lo que hicimos en la temporada 1, pero recuerden que esto es una visión del escritor, cómo él visionaba un proyecta o esta familia cómo evolucionaba, entonces ya no se trata de nosotros 6, ahora se trata del clan, o sea de un gran mundo gavilanes en donde hay buenos, hay malos, hay música, hay venganza, hay muchas cosas…”, explicó la interprete colombiana de 43 años.

Por lo tanto, la nueva entrega no gira únicamente alrededor de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. “El gran protagonista, creo yo, es la historia. Es una historia grande en donde ya no se centra solamente en las parejas”, agregó.

Además, se refirió a la ausencia de varios personajes importantes de la primera temporada de “Pasión de gavilanes”. “La familia de Dínora por supuesto no está porque ese personaje ya falleció, entonces esa familia desaparece; la familia de Leandro no está, o sea esa familia por libreto no existe, nunca existió, nunca se escribió. Esta historia fue concebida hace más de un año, casi dos años, o sea que si hace más de un año y medio no estaban concebidas ciertas familias desafortunadamente nunca podrían haber llamado a personajes que pertenecían a esas familias porque no están en el libreto”, explicó.

“Así que no es un tema de si no llamaron a tal actor, no, es un tema de que si en el libreto concebido en la mente del escritor hace unos años no existía esa familia nunca podían haber llamado a los actores porque desafortunadamente no está escrito”, agregó.

Los nuevos y primeros actores de la temporada 2 de la exitosa "Pasión de gavilanes". (Foto: Telemundo)

¿CÓMO SERÁ LA PARTICIPACIÓN DE MICHEL BROWN EN “PASIÓN DE GAVILANES” 2?

Con lo mencionado por el actor Michel Brown se puede concluir que tendrá una participación temporal o de corta duración en la telenovela, tras indicar que su presencia será de una participación especial.

“Muy pronto nos vamos a estar viendo nuevamente por la pantalla de Telemundo. Gracias a ustedes por los mensajes, gracias a Telemundo por encontrar este tiempo y nos vemos muy pronto en la segunda temporada de Pasión de gavilanes”, sentenció.

Asimismo, comentó que se reunió con los representantes de Telemundo donde se pudo llegar a un acuerdo.

“Nos juntamos con la gente de Telemundo y en base a los mensajes, a la inmensa cantidad de mensajes que leí con mucho cariño de todos ustedes, logramos encontrar un tiempo para hacer una participación especial en la novela”, agregó.

Michel Brown anunciando que volverá a interpretar a Franco Reyes en "Pasión de gavilanes 2". (Foto: Michel Brown / Instagram)

¿CUÁL FUE LA CONDICIÓN QUE PUSO MICHEL BROWN PARA VOLVER COMO “FRANCO REYES”?

Lo que muchos se preguntan es por qué el actor quien, en un inicio, dijo que no sería parte de la telenovela en la segunda temporada, cambió de opinión.

Para ello, el propio actor utilizó las redes sociales para anunciar a sus miles de seguidores su participación en “Pasión de gavilanes 2″ como Franco Reyes.

“Quiero contarles que está confirmado que voy a rodar dentro de poco (…) Como todos ya saben no podía participar en la segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’ porque estaba haciendo un proyecto que se cruzaba justo con las fechas”, manifestó.

Asimismo, comentó que se reunió con los representantes de Telemundo donde se pudo llegar a un acuerdo.

“Nos juntamos con la gente de Telemundo y en base a los mensajes, a la inmensa cantidad de mensajes que leí con mucho cariño de todos ustedes, logramos encontrar un tiempo para hacer una participación especial en la novela”, agregó.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

Danna García como Norma Elizondo

Mario Cimarro como Juan Reyes

Paola Rey como Jimena Elizondo

Juan Alfonso Baptista como Óscar Reyes

Natasha Klauss como Sarita Elizondo

Kristina Lilley como Gabriela Elizondo

Zharick León como Rosario Montes

Carmenza González como Quintina

Tatiana Jauregui como Dominga

Sebastián Osorio como Erick Reyes Elizondo

En "Pasión de Gavilanes", Mario Cimarro fue Juan Reyes, un hombre fuerte y luchador que se enamora de la bella Norma Elizondo. null