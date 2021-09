El actor cubano Mario Cimarro cumplió uno de sus más grandes sueños al interpretar a ‘Juan Reyes’ en “Pasión de gavilanes”. Y es que el caribeño de 50 años deseaba desde muy joven poder ser reconocido internacionalmente por su talento, lo que logró a base de esfuerzo; además de convertirse en uno de los galanes que arrancó suspiros durante los años 2000.

A pesar de ganar gran fama con la telenovela creada por Julio Jimenez, no tuvo mayor éxito en el resto de proyectos en los que participó. En el programa “Mar de amor” obtuvo su último protagónico y realizó dos novelas más que no tuvieron mucha relevancia a comparación del resto; por lo que decidió dejar a un lado su etapa como actor.

En el 2019, Cimarro regresó a la pantalla chica con el programa “Baila conmigo Paraguay”, pero esta vez como jurado. El cubano se dio la oportunidad de probar una nueva faceta y aprovechó para revelar frente a cientos de miles de espectadores lo mucho que su vida había cambiado desde que dejó la actuación. Pero, que influyó realmente en su decisión, entérate de todo a continuación.

El actor nacido el 1 de junio de 1971 dio a conocer quién es el responsable de su ausencia en varias producciones (Foto: Mario Cimarro / Instagram)

¿POR QUÉ SE ALEJÓ DE LA TELEVISIÓN?

La buena racha que tenía el actor se fue deteniendo debido a diversas actitudes que este demostró en los sets de grabación. Sus malos tratos con el equipo de producción, las constantes tardanzas y las faltas de respeto a sus colegas hicieron que Telemundo eligiese lo mejor para la mayoría del elenco y le pusiera fin a su contrato con el artista.

Según voces autorizadas, Mario Cimarro fue despedido de la telenovela por su falta de compromiso con el trabajo y por faltarle el respeto a sus colegas (Foto: Televisa)

TRATO DE NEGAR LA REALIDAD

Fue así como el trabajo que tenía con la casa televisiva terminó y Mario no tuvo de otra que dar un paso al lado. Cuando la prensa le cuestionaba los motivos de su retiro, el actor señalaba que lo habían vetado por que no soportaban cuánto había crecido su fama; sin embargo, no pasó mucho tiempo para que sus compañeros revelaran lo complicado que fue trabajar con él.

¿CUÁNTO DINERO PERDIÓ POR SUS CONTROVERSIALES ACTITUDES?

Debido a su poco profesionalismo, Cimarro perdió alrededor de 57 mil dólares por telenovela, además de otros 15 mil que recibía en épocas de vacaciones, según estima la revista TV y Novelas. Sin duda un gran monto que hace que hoy en día el actor se arrepienta de ciertas actitudes que tuvo, tal como lo confirman diversas fuentes cercanas.