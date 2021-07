Desde que Telemundo confirmó la realización de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, los seguidores de la telenovela colombiana esperan con expectativa cualquier detalle, sobre todo, quiénes regresan y quiénes no, ya que no todos los actores del elenco original formaran parte de esta nueva entrega.

De los seis protagonistas principales de la telenovela solo estarían confirmados tres, Natasha Klauss, Paola Rey y Juan Alfonso Baptista, el resto ya tendría otros compromisos laborales o no se les ha tenido en cuenta, como sería el caso de la actriz Zharick León, conocida por dar vida a la simpática cantante Rosario Montes, eterna rival de Sara Elizondo.

Fuentes directas aseguran que el personaje interpretado por Zharick León no continuará en la telenovela porque su música no formará parte de esta. Según los rumores, la canciones que sonarán esta vez serán del género de reggaetón; lo que no es afín al personaje de Rosario Montes.

¿CÓMO AFECTARÍA EL REGGAETÓN EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

La noticia de que el personaje de Rosario Montes no formará parte de la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes” ha causado gran descontento entre los fans, pues la música de la cantante era un gran distintivo del programa.

En esta nueva entrega, la banda sonora estaría compuesta por el reggaetón como género principal al mismo estilo que “La Reina del Flow”. Lo que no se sabe aún es si habrán personajes que interpreten las canciones durante los episodios.

Por su parte, la actriz Lady Noriega, quien interpretó a Pepita Ronderos, ya había adelantado en junio pasado algo de esto cuando explicó los motivos por los que no participará de esta nueva temporada.

Sobre el contenido de esta secuela, Lady Noriega dijo: “Lo que sé y lo que se ha filtrado es que el bar Alcalá ya no va a existir. La música que se va a tener en cuenta es reguetón, no música popular; aunque esté pasando por un gran momento la música popular. Ahora la trama se va enfocar más en los hijos de los protagonistas”.

¿QUÉ DIJO ÁNGELA CHADID, LA VOZ DETRÁS DE LAS CANCIONES DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

“Fiera inquieta” es una de las canciones más populares de la exitosa telenovela. Sin embargo, la actriz Zharick León no fue quien interpretó los distintos temas de la producción colombiana. La dulce voz le pertenece a Ángela María Forero, conocida en el mundo artístico como Ángela Chadid.

El pasado 11 de junio, durante una entrevista con el canal de YouTube ‘DiYos Tv’, Ángela Chadid, la verdadera voz de las canciones del personaje de Rosario Montes, manifestó que hasta el momento no la habían llamado, ni sabía nada sobre la musicalización de esta segunda entrega.

La cantante también comentó que le habían pasado el dato que, al parecer, los responsables de la música de la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes” serían unos chicos que están en el ámbito del reggaetón.

“Los estuve chismeando por Instagram y vi algunos comentarios de que ‘uy Pasión de Gavilanes 2’, como que ellos supuestamente van a hacer la música, pero la verdad que no estoy segura”, contó en aquel entonces Ángela Chadid.

La música de “Pasión de Gavilanes” fue el plus adicional que le dio el éxito a la telenovela y por eso muchos seguidores manifiestan que sí o sí debería estar la cantante de la primera temporada, ya que sin su voz la secuela podría fracasar; sin embargo, tras los rumores de que la actriz Zharick León no formaría parte de la segunda temporada, esto está cada vez más lejano.