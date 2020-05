En octubre de este año, “Pasión de gavilanes” cumplirá 17 años de haber emitido su primer capítulo. Desde que la telenovela salió al aire, enganchó a millones de televidentes de diferentes países del mundo que no se perdieron ninguno de los 188 episodios.

Protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, la exitosa telenovela de Telemundo logró ser líder de audiencia en Venezuela (transmitida por la cadena RCTV), Chile, Bulgaria, Serbia, Rumania, Panamá, Puerto Rico, China, España, Israel, Rusia, Paraguay, Ecuador, Perú, Costa Rica, República Dominicana y Polonia entre muchos otros.

A pesar de que han pasado los años, los actores aún mantienen en su memoria todas las anécdotas y experiencias que vivieron durante las grabaciones; sin embargo, hubo una que puso en peligro la salud de uno de los actores.

Los protagonistas de la exitosa telenovela colombiana "Pasión de gavilanes" (Foto: Telemundo)

¿QUÉ LE OCURRIÓ A MARCIO CIMARO DURANTE LAS GRABACIONES?

El actor cubano Mario Cimarro, quien interpretaba el papel de Juan Reyes Guerrero en “Pasión de gavilanes”, sufrió un terrible accidente en plena grabación de la exitosa novela colombiana.

Resulta que mientras este galán estaba grabando la entrada del melodrama, un caballo lo tumbó. El golpe fue tan fuerte que se le rompió dos costillas.

Algo que tomó a todos por sorpresa, pero fue atendido de inmediato. “Fue superfuerte”, recordó años después Cimarro.

Por fortuna fue intervenido a tiempo y continuó rodando la novela que conquistó el corazón de muchas personas.

Mario Cimarro recordó el momento que sufrió un accidente mientras grababa la telenovela (Foto: Instagram de Mario Cimarro)

DANNA GARCIA CONTÓ SU RELACIÓN CON MARIO CIMARRO

La actriz Danna García atribuyó a Mario Cimarro gran parte del éxito que tuvo entre el público la pareja que conformaron en “Pasión de gavilanes”; ya que, según compartió, él se encargaba de transformar sus escenas.

“Él creaba unas escenas como de pasión y de entrega… Él las transformaba. Mario fue el que hizo que esa pareja fuera más inolvidable porque le metía romanticismo y pasión y cosas […]”, compartió 17 años después la inolvidable Norma Elizondo.

Sin embargo después de que terminara la grabación de “Pasión de Gavilanes” afirma Danna que la relación entre ambos se paró y prácticamente no volvió a saber de Mario Cimarro.

“Después de que terminamos Gavilanes no volví a saber nada de Mario, pero nada, ni siquiera tenía su teléfono ni él el mío yo creo”

Mario Cimarro fue el que puso mucha entrega en "Pasión de gavilanes" (Foto: Instagram de Mario Cimarro)

Sin saber de él por años fue recién en el año 2008 fue el rodaje de la telenovela “La Traición” el que hizo que volvieran a reencontrarse ambos actores.

“Nos reencontramos en La traición pero en La traición ya no éramos muy amigos. Nos llevábamos increíble, pero ya no éramos tan cercanos como en Gavilanes pues cada quien tenía su vida, habían pasado muchas cosas”, pata luego Danna, revelara que no ha vuelto a tener comunicación con Mario desde que finalizaron las grabaciones de ese melodrama.

“No sé mucho de Mario, ni siquiera cuando vino a México supe nada de él”, aseveró.

Danna aun sabiendo del tiempo sin saber de ambos, reconoció durante el live que le hubiera gustado saber del actor y quizá recibir un texto ahora que estuvo tan delicada de salud debido a la pandemia del coronavirus.

“Mario un mensajito de buenos días, diciendo ‘hola Danna, mejórate’. Me merezco un mensaje de mejórate”.

Mario Cimarro se alejó de Danna Paola, contó la actriz (Foto: Instagram de Mario Cimarro)

LO PEOR QUE VIVIÓ LORENA MERITANO TRAS INTERPRETAR A DÍNORA ROSALES

En una entrevista con la revista People en español, la actriz colombo-argentina contó los momentos más difíciles que vivió en su carrera tras interpretar a la malvada Dínora Rosales.

“Lo que lloré por filmar Pasión de gavilanes, me decían cosas horribles en la calle. Mi papá me decía que era porque lo estaba haciendo bien para calmarme. No podía ir al supermercado, una anécdota increíble que recuerdo mucho es que una señora me comenzó a gritar barbaridades en un centro comercial en Bogotá”, manifestó.

Lorena Meritano asegura que su personaje traspasó la ficción, ya que los seguidores de la telenovela le decían muchas cosas por ser tan mala con los protagonistas de “Pasión de gavilanes”.

Ella recuerda que no podía caminar en paz por la calle y esto le afectó mucho en su momento, pero después lo disfruto, ya que se dio cuenta que había cumplido con su objetivo como actriz.

Lorena Meritano reveló que su personaje antagónico en "Pasión de gavilanes" le causó problemas en su vida cotidiana que le afectaron (Foto: Instagram de Lorena Meritano)

“PASIÓN DE GAVILANES”, UN ÉXITO INTERNACIONAL

“Pasión de gavilanes” fue emitida en 2005 en Argentina por la cadena Telefe de Buenos Aires y logró convertirse en la telenovela extranjera más vista en la historia del país hasta la actualidad.

Alrededor de 30 millones de personas la veían día a día, su primer episodio obtuvo 37 puntos de índice de audiencia y esta fue creciendo más y más. Cada vez que la novela entraba al aire el país se “paralizaba” para verla.

Incluso, cuando se iba a emitir el último capítulo, el presidente Néstor Kirchner junto a todo su gabinete tuvieron que cambiar su agenda para que la gente vea el final, que llegó a los 37 millones de espectadores y obtuvo a lo largo de su emisión picos por encima de los 90 puntos de índice de audiencia.

